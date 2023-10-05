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南洛杉磯逃犯撞車 7人傷有3女童

洛杉磯訊
一名被通緝的搶劫犯在南洛杉磯駕車高速撞上另一輛汽車，造成七人受傷。（ABC 7）
一名被通緝的搶劫犯在南洛杉磯駕車高速撞上另一輛汽車，造成七人受傷。（ABC 7）

洛杉磯市警察局（LAPD）稱，10月4日（周三），一名被通緝的搶劫犯在南洛杉磯佛羅倫斯-費爾斯通（Florence-Firestone）社區駕車高速撞上一輛汽車，造成七人受傷。

影音來源：ABC 7，洛杉磯採訪中心後製

據洛杉磯縣消防局（LAFD）稱，事故發生在下午1點後不久，地點為110號公路以東的西81街200街區。

警方表示，事故發生時，警方正在搜尋嫌犯，但尚未展開追捕。

便衣警察在對83街進行監控時，發現嫌犯正在開車，並呼叫直升機提供協助，計畫進行交通攔截。 但還沒等他們試圖把車靠邊攔停，嫌犯駕車就高速撞上了一輛汽車，被撞車內共有6人，3名成人和3名兒童。

七人在現場接受了治療並被送往附近醫院。另一輛車也捲入了這起事故。

洛縣消防局表示，住院傷者包括3名女童，年齡分別為5個月，4歲和5歲；兩名女性，年齡分別為24歲和36歲，還有兩名男子，年齡分別為28歲和40歲。

洛縣消防局補充說，兩名男子和一名36歲女子情況危急，3名兒童和一名24歲女子狀況良好。

嫌犯預計將因搶劫罪被起訴，並可能面臨與車禍有關的指控。

洛杉磯 洛縣 通緝

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