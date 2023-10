拜登豁免90億學貸 債台高築還大撒幣 華人有讚有罵

一群高中學生在家長帶領下參觀柏克萊加大校園。(本報檔案照)

拜登 政府4日再取消90億元的學生貸款 債務。華人社區有人讚,有人罵,也有人表示理解但不支持。贊者稱取消學生貸款債務為許多清寒人家鬆了綁,給大拇指;罵者則指出「學生貸款」與「扶貧項目」本質不同,拜登用此舉是在美國面臨超高債務的情況下用納稅人的錢為自己2024年選舉買選票,居心叵測。

4日宣布的取消學生貸款償還行動,是在學生貸款還款暫停三年後恢復的3天後宣布的。教育部表示,白宮方面是透過修復借款人「有資格獲得豁免的付款計數的歷史失誤(historical inaccuracies in the count of payments that qualify toward forgiveness) 」來實現本次取消債務目標。

今年6月,聯邦最高法院否決了拜登要免除約4300萬借款人超過4000億元學生債務的計畫。4日的取消學貸 行動,被反對者稱為是拜登廢除學貸的「側攻」行動。這次取消的90億學貸債務,超過50億元將用於為免除聯邦、州和地方政府以及其他符合該計畫資格的5萬3000名員工的學貸,另外28億元用於5萬1000名本科生貸款人。

「聽到這個消息,真是高興」,目前在丹佛一家律師樓工作的華人律師王先生表示,他十多年前從南加大畢業,之後到科羅拉多大學讀法學院,畢業後在當地擔任地方檢察官,近年和人合夥開律師樓,但至今還有幾萬元學貸在身,雖然他因為繼父是美軍的關係享受非常低息的學生貸款,但現在每個月也有300多元債務的負擔,「對於像我這樣創業不久的人來說,各種開銷超過預計。能夠免除債務,感覺輕鬆很多」。

但更多的華人受訪訪者對拜登的免學貸計畫持反對意見。「殺人償命,欠債還錢,天經地義」,兩個孩子已大學畢業的NBC4資深記者李若表示,對清寒人士給與補助是應該的,但大學貸款絕非扶貧項目,而是雙方的契約和承諾。美國的大學學生貸款從1958年開始設立,就是希望通過延付學費,減輕壓力的方式,讓學生學業精進,未來貢獻社會,包括完成學貸契約。現在拜登政府以行政命令方式將學貸一筆勾銷,無論對納稅人、對當年省吃儉用供孩子上學的家庭、對已經還清學貸的人,都非常不公平,更可惡的是,「這種做法會養成大批的白眼狼」。他認為,這些年美國正在用各種福利造成大批的白眼狼,國家堪憂。

資深會計師何美湄表示,她同情學貸在身的學生,但事實上美國大學對清寒學生的補助已非常豐厚,很多大學至少半數的學生幾乎不交學費,分享另外半數學生家庭繳付的高昂學費。她自己的孩子當年上大學時也申請了學貸,但畢業後很快就還清了貸款,「這是責任心」。

她表示,政府不是財富創造者,免除學貸意味著從納稅人口袋中掏錢。她認為,拜登在2024年大選之前強力推動他的廢除學貸計畫,一來為自己搶票,二來讓共和黨難看,可謂一箭雙雕,但卻是鼓勵大家都做不負責任的公民。

東洛杉磯學院中文系劉榮文教授表示,免除學貸議題一直面臨巨大爭議,拜登此次通過行政命令免除90億學貸,有其一定的群眾基礎,「但我本人站在高等法院一邊」。

兩個孩子一個畢業一個在讀大學的劉教授認為,償還貸款是借貸學生的責任和義務,借貸學生在學期間已經獲得低息和延後付款的好處,如果取消學貸償還,對那些責任心强還完學貸和省吃儉用支付學費的家庭來說是一種懲罰;而對於沒能上大學的人來說,大學生的收入比他們更高,卻不用還債,更是不公平。他認為,免除學貸債務的做法會鼓勵惰性,造成投機取巧,喪失責任。

劉教授同時指出,美國現已巨債在身卻還要大撒幣,花後世的錢,絕對不是好辦法。他認為,解決學貸問題,或許可以從降低學費開始考慮。