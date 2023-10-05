紐森簽了 加州法定帶薪病假增至5天

紐森4日簽署的新法，將現行的每年三天的帶薪病假增加至五天。（Pexel.com）

根據州長紐森 4日簽署的一項新法案，加州 的員工很快就可以獲得每年至少五天的帶薪病假，而非現行的三天；同時，未休完的病假也被允許延至下一年。這項新法將於明年一月生效。

紐森在聲明中表示，許多人被迫在領不到工資和照顧生病的自己或家人之間做出選擇，優先考慮勞工 的健康和福祉是加州的重要任務。在新冠期間，紐森曾經批准自主隔離者可獲得兩周帶薪病假，但該案已經失效。

除了阻止工人在請假和薪水之間做出選擇之外，帶薪病假立法的支持者認為，項法律將有助於遏制疾病的傳播，並確保員工能夠高效工作。 但代表全州企業的加州商會則表示，這對小型企業來說將是一種負擔。 該組織主席巴雷拉(Jennifer Barrera)在一份公開聲明中表示，太多的小雇主無法負擔這種新成本，鑒於加州所有其他休假和帶薪福利的現狀，他們將不得不縮減工作崗位、削減工資或提高商品和服務價格來應對這些負擔。

該法是加州立法機關今年幾項主要的勞工舉措之一，包括提高醫護人員工資和允許立法工作人員成立工會的提案等。紐森已經簽署了其中一項將快餐工人的最低工資提高到每小時20美元的法律，但他否決了向罷工工人提供失業救濟的法案，原因是加州基金債務額已接近200億美元。

有關帶薪病假法律是民主黨州長紐森4日簽署的十幾項法案之一，他必須在10月中旬之前決定是否簽署今年提交至州長辦公室的所有立法。