鑽石吧華人聯誼會慶中秋 數百華洋家庭同歡

鑽石吧華人聯誼會在鑽石吧高中（Diamond Bar High School ）9月30日舉辦2023年「鑽石吧中秋園游會」。（主辦方提供）

鑽石吧華人 聯誼會9月30日在鑽石吧高中（Diamond Bar High School ）舉辦2023年「鑽石吧中秋園游會」，數百人華洋家庭與會同歡。

鑽石吧華人聯誼會會長古紹崙（Allen Ku）表示，園游會是華人聯誼會年度傳統活動，已舉辦多年，很受社區歡迎。每次活動收入，都會用於支持鑽石吧高中。今年園游會備有各類特色美食和資訊攤位，還有精彩的文娛表演。

聯誼會向鑽石吧高中捐贈1萬元，用於支持高中課外活動，除舞蹈、音樂、體育外，還可用於機器人和電腦科學領域，希望透過這些活動，讓學生能夠學以致用。

鑽石吧華人聯誼會會長古紹崙（Allen Ku）（左二）向鑽石吧高中捐款1萬元。（主辦方提供）

核桃 谷聯合學區教委佟儀表示，很高興華人團體舉辦中秋活動，讓社區知道華人傳統。作為學區教委，也是華人聯誼會前會長，華人聯誼會支持學校項目，華人可藉此融入社區並做貢獻，是光榮的事。

鑽石吧高中校長David Hong表示，感謝華人聯誼會組織這項活動，支持高中教育。他很榮幸能在鑽石吧高中擔任校長，為這個優秀的社區服務。