南加大狼醫丁鐸4日去世 生前被控性侵數百女生
南加州大學（USC）婦科醫生喬治·丁鐸 (George Tyndall，譯音) 博士於4日(本周三)去世，享年76歲，他被控在校園內性侵了數百名女性。
《洛杉磯時報》首先報導了這一消息，稱他被發現躺在床上失去了知覺。原告之一納夫齊格 (Audry Nafziger) 告訴《洛杉磯時報》，她「對他的死感到不高興」，「我希望看到他因自己的所作所為而被定罪」。
代表受害者的律師約翰·曼利（John Manly）同樣感到失望，並指出「他僥倖逃脫了懲罰」。他告訴媒體，「他幾乎沒有在監獄裡待過幾天。對南加州大學數百名（如果不是數千名）學生造成了難以言喻的痛苦。 ……我無法向我的客戶解釋這一點，」。
南加州大學前校醫丁鐸在長達近30年的時間裡，利用其婦科醫生的職業，性侵和騷擾女學生，該案引起極大的關注。2022年8月，這名前校醫被勒令接受審判，罪名是涉及對16名患者的指控，「該校醫趁16名患者失去意識時性侵」。丁鐸的死亡將免除刑事處罰，但在民事和解中，學校向約1萬7000 名前患者支付了創紀錄的 11 億美元賠償金。
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