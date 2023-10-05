我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵槍擊案 槍手被判終身監禁

妻子生日這天 前紐約市警局工會主席飲彈自盡

南加大狼醫丁鐸4日去世 生前被控性侵數百女生

洛杉磯訊
南加州大學（USC）婦科醫生喬治·丁鐸 (George Tyndall，譯音) 博士於4日去世，享年76歲，他被控在校園內性侵了數百名女性。圖為丁鐸2019年7月在洛杉磯法庭過堂。(美聯社)
南加州大學（USC）婦科醫生喬治·丁鐸 (George Tyndall，譯音) 博士於4日去世，享年76歲，他被控在校園內性侵了數百名女性。圖為丁鐸2019年7月在洛杉磯法庭過堂。(美聯社)

加州大學（USC）婦科醫生喬治·丁鐸 (George Tyndall，譯音) 博士於4日(本周三)去世，享年76歲，他被控在校園內性侵了數百名女性。

《洛杉磯時報》首先報導了這一消息，稱他被發現躺在床上失去了知覺。原告之一納夫齊格 (Audry Nafziger) 告訴《洛杉磯時報》，她「對他的死感到不高興」，「我希望看到他因自己的所作所為而被定罪」。

代表受害者的律師約翰·曼利（John Manly）同樣感到失望，並指出「他僥倖逃脫了懲罰」。他告訴媒體，「他幾乎沒有在監獄裡待過幾天。對南加州大學數百名（如果不是數千名）學生造成了難以言喻的痛苦。 ……我無法向我的客戶解釋這一點，」。

南加州大學前校醫丁鐸在長達近30年的時間裡，利用其婦科醫生的職業，性侵和騷擾女學生，該案引起極大的關注。2022年8月，這名前校醫被勒令接受審判，罪名是涉及對16名患者的指控，「該校醫趁16名患者失去意識時性侵」。丁鐸的死亡將免除刑事處罰，但在民事和解中，學校向約1萬7000 名前患者支付了創紀錄的 11 億美元賠償金。

南加州大學前婦科醫生喬治·丁鐸 (George Tyndall) 博士。（USC...
南加州大學前婦科醫生喬治·丁鐸 (George Tyndall) 博士。（USC官網）

加州大學 性侵 南加

上一則

強迫精神病遊民接受治療？南加爭議CARE法案開跑

下一則

獅子會眼科義診 7日亞凱迪亞社區中心舉辦

延伸閱讀

「淫魔製片」溫斯坦牢中再被告性侵 英女星指控遭強暴

「淫魔製片」溫斯坦牢中再被告性侵 英女星指控遭強暴
哥大狼醫獄中服刑 又被301人告性侵 受害者累計500多人

哥大狼醫獄中服刑 又被301人告性侵 受害者累計500多人
哥大名醫涉性侵 又有301人提告…受害者累計500多人

哥大名醫涉性侵 又有301人提告…受害者累計500多人
她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美
男子闖入住宅 性侵18歲女生

男子闖入住宅 性侵18歲女生
洛城5歲童 校內遭另一男童脫褲口交性侵

洛城5歲童 校內遭另一男童脫褲口交性侵

熱門新聞

車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
中國走線人翻閱圍牆。（取材自tiktok）

世說新聞╱華人走線 翻牆入境警迎接 好吃好喝好開心

2023-09-28 22:02
世界首個3D列印社區。（記者啟鉻／攝影 ）

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

2023-10-01 16:20
竊賊砸破後門玻璃進入室內，屋主現用木板擋上了破窗。（李女士提供）

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

2023-09-29 20:29
劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

2023-10-02 19:30
警員將嫌犯陳威（左）逮捕。（取材自ABC 7）

54歲華男拔槍怒射 只因爭搶停車位

2023-10-02 22:24

超人氣

更多 >
劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美
Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人
杭州亞運／中國男籃無緣金牌戰 隊長攬責：不能輸球就怪教練

杭州亞運／中國男籃無緣金牌戰 隊長攬責：不能輸球就怪教練