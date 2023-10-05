南加大狼醫丁鐸4日去世 生前被控性侵數百女生

南加州大學（USC）婦科醫生喬治·丁鐸 (George Tyndall，譯音) 博士於4日去世，享年76歲，他被控在校園內性侵了數百名女性。圖為丁鐸2019年7月在洛杉磯法庭過堂。(美聯社)

南加州大學 （USC）婦科醫生喬治·丁鐸 (George Tyndall，譯音) 博士於4日(本周三)去世，享年76歲，他被控在校園內性侵 了數百名女性。

《洛杉磯時報》首先報導了這一消息，稱他被發現躺在床上失去了知覺。原告之一納夫齊格 (Audry Nafziger) 告訴《洛杉磯時報》，她「對他的死感到不高興」，「我希望看到他因自己的所作所為而被定罪」。

代表受害者的律師約翰·曼利（John Manly）同樣感到失望，並指出「他僥倖逃脫了懲罰」。他告訴媒體，「他幾乎沒有在監獄裡待過幾天。對南加 州大學數百名（如果不是數千名）學生造成了難以言喻的痛苦。 ……我無法向我的客戶解釋這一點，」。