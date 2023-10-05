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獅子會眼科義診 7日亞凱迪亞社區中心舉辦

記者張宏/洛杉磯即時報導
亞凱迪亞、蒙羅維亞、恩典、天普百年和哈仙達東區獅子會2日舉辦記者會，宣布將於7日上午9點在亞凱迪亞社區中心舉辦義診。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞、蒙羅維亞、恩典、天普百年和哈仙達東區獅子會2日舉辦記者會，宣布將於7日上午9點在亞凱迪亞社區中心舉辦義診。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞、蒙羅維亞、恩典、天普百年和哈仙達東區獅子會2日舉辦記者會，宣布將於7日上午9點在亞凱迪亞社區中心舉辦聯合義診，為民眾免費檢查視力和眼睛等，歡迎民眾踴躍參加。

獅子會4L2區總監顧思佳（Scarlett Ku）表示，獅子會每年為響應全球白杖日都會舉辦眼睛義診活動，此舉已堅持多年，造福不少社區民眾。希望大家能踴躍參加義診，因為很多眼睛疾病都是越早發現越方便治療。

擁有12年眼科經驗的醫師Rosie Wong表示，眼睛是心靈之窗，但是華人常常不重視眼睛的檢查。加州陽光強烈，出門一定要戴墨鏡，且對於長者來說老化、黃斑、白內障都是常見病，尤其青光眼早發現能夠更好的治療。眼睛疾病需要通過儀器專業檢查才能夠有準確診斷，建議華人在健康檢查時，不要忽略眼睛的健康，一年檢查一次為優。

獅子會國際服務員陳祉潼負責統籌，她表示，免費檢查項目包括視力、青光眼、白內障、散光、眼壓檢查，每年都有百餘人參與，建議民眾先到先得。視力義診不限保險、身份、族裔、區域、年齡，以往每年來求診的以長者居多，醫師還會透過詳細檢查，為大家提供求診或轉診建議。

獅子會4L2區第二副總監裴映棋表示，獅子會是全世界最大致力於視障及聽障的服務社團，創立白手杖日的募款專案，建立全世界第一個眼球銀行、創建導盲犬訓練學校等。4L2區獅子會有60多個分會，1600多名會員，其中華人居多，每年華人獅子會都會聯合舉辦白杖日，服務華人社區。

五個獅子會的分會代表亞市Champion獅子會會長秦力勝、蒙羅維亞獅子會第一副會長劉國磊、洛杉磯恩典獅子會第一副會長解懷英、哈岡東區獅子會第一副會長毛維帆和天普百年獅子會會長林孟義等人出席記者會。

義診時間是10月7日上午9時到下午1時，地點是亞凱迪亞社區中心（365 Campus Dr. Arcadia），先到先得。

亞凱迪亞、蒙羅維亞、恩典、天普百年和哈仙達東區獅子會2日舉辦記者會，圖為五個獅子...
亞凱迪亞、蒙羅維亞、恩典、天普百年和哈仙達東區獅子會2日舉辦記者會，圖為五個獅子會代表和4L2區骨幹人員和醫師Rosie Wong（後排右二）合影。（記者張宏／攝影）

華人 亞凱迪亞 天普

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