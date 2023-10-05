柯文哲訪洛杉磯：最大公約數中華民國

柯文哲記者會談藍白合作議題，他認為現在應該尋找最有可能勝選的組合。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 總統候選人柯文哲 10月3日抵達洛杉磯，在4日（周三）記者會上就「藍白合」、兩岸政策以及台美關係等議題表達看法；他表示，支持建立一個公平的選舉規則，民調 領先的一方應該成為主要候選人，落後一方可提名副手候選人；他指出台美關係不會因選舉結果而改變，在處理台灣和中國大陸關係時，可能需要採取不同的策略；他強調台灣和中國大陸之間共享文化和歷史，優先處理無爭議部分，逐步改善兩岸關係；他強調，現階段中華民國是最大公約數。

影音：記者張庭瑜／拍攝

針對近期討論的藍白合及主副手議題，柯文哲說，現在應該推出最有可能勝出的組合，遵循公平的比賽規則。他主張，根據民調結果，民調領先方應被視為主要候選人，而民選落後方可以提名副手，以確保組成最有勝算的團隊。柯文哲也提到，「既然我們主張內閣制 ，聯合政府終究是一個有辦法走的方向，而且我也主張閣揆同意權 ，所以將來聯合政府還是要形成 。」

柯文哲進一步表示，如果牽涉到政黨合作，而國民黨在民調中勝出，他們也會考慮向國民黨提名合適的副手候選人。

針對是否有其他可能的方案，柯文哲說，政治是一個說服的過程，難以預期一切都能如願以償。目前的民調顯示六成以上的民眾支持政黨輪替，因此必須尊重這一民意，因為民主政治以民意為依歸。因此，整合是目前最佳的方法，必須有公平公正的比賽規則。

談到過去的經驗，有關是否能整合民調公司等問題，柯文哲提到，他在2014年與民進黨的姚文智曾一同透過民調方式決定參選人的經驗，他承認在民主國家難以期望完全的公平，但只要能找到雙方都接受的方式，就可以按照規則進行。

針對類似馬文君洩密案的情況，柯文哲回答，台灣目前最大的問題之一是資訊不透明和不公開，因此必須確保資訊清晰，明確界定對錯。他認為資訊的透明度至關重要，例如在處理類似雞蛋疑慮或疫苗風波等情況時，資訊的透明度應當受到特別關注。

談到各地成立的後援會，柯文哲指出，政治既有理念，也需要展現地區廣泛支持。此外，選舉結果取決於選票數，因此必須爭取每一張選票。

關於兩岸政策，柯文哲表示，他一直主張保持一致的政策，即在目前階段，台灣和中國大陸在政治體制和生活方式上存在差異，但兩岸擁有相同的歷史、語言、宗教和文化。因此，他主張首先處理無爭議的領域，如文化和體育交流，經濟交流可在後續進行。至於政治問題，如果爭議太大，可以暫時擱置，需要逐步制定處理計劃，以先處理無爭議的部分。