西好萊塢565平方呎小屋 售價超100萬元

西好萊塢565平方呎迷你豪宅售價超過百萬元。（WeHo Times）

在南加 西好萊塢 （West Hollywood）有一棟售價超過100萬元住宅，面積僅565平方呎。這棟迷你百萬「豪宅」可能不太符合人們對於一般大房子的想像，它隱藏在一排高高樹木後方，對面是一個消防站。

這棟住宅位於西好萊塢的Cynthia街，其土地面積達2240平方呎，於2023年9月售出，成交價超110萬元。住宅建於1924年，風格屬工匠風格平房。根據Zillow資訊，住宅被賣方經紀描述為隱藏在寧靜環境中，具有開放式平面布局，有大窗戶和玻璃門。

所謂「麻雀雖小，五臟俱全」，住宅雖然不大，但設備都有。住宅擁有戶外空間，包括烤火區、熱水浴缸、環繞式門廳和帶有休息區的庭院。Zillow估計這棟住宅的市場價值是118萬7200元。

房產經紀Daniel Madariaga對媒體WeHo Times說，最初賣家要價140萬元，但買家們不接受這個價格，迫使賣家多次降價。

雖然面積不大，但價格令人咋舌反映加州 高房價現實。2023年9月，加州住宅中位價格達到15個月來的最高水平。

這棟迷你「豪宅」並不是南加洛杉磯地區唯一高價出售的小型住宅案例。在阿罕布拉市（Alhambra）一座橋上住宅，稱為「橋屋」俯瞰水渠，可以賣到43萬元，高出賣方要價17萬元以上。這棟橋屋最初要價25萬元，引來不少買家競價。