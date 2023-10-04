洛縣摩托警405高速車禍亡 曾在音樂節槍案救人

斯旺森警員送葬儀式，其他警員排成整齊隊列，向他最後致敬和告別，對失去同事深切哀悼。（abc7截圖）

洛杉磯 縣曼哈頓 灘（Manhattan Beach ）10月4日（周三）卡森（Carson）405號高速公路上發生嚴重車禍，共涉及4輛車輛，更導致一位年僅35歲曼哈頓灘摩托車警員不幸身亡。

影音來源：ABC 7，記者張庭瑜／後製

據加州 公路巡警局（CHP）報告指出，這起事故發生在上午約5時15分左右，現場在德爾阿莫路（Del Amo Avenue），涉及四輛車，其中包括斯旺森警官駕駛的摩托車。據初步調查資料顯示，涉案車輛可能在當時以危險速度行駛，並多次切換車道，導致這起事故的重大車禍，造成該警官被撞從摩托車上拋出。

不幸身亡的警官斯旺森（Chad Swanson），曾在警局服務超過13年，並以積極的工作態度和富有感染力的笑容而著稱，他留下了妻子、三名年幼的兒子及父母。副中隊長凱利（Kelly Benjamin）在新聞發布會上也對斯旺森表示哀悼之情，稱他是一位開心果。

此次事故中，除斯旺森警官外，還有一名民眾受輕傷，已被送往醫院接受治療。其他目擊者留在現場協助調查人員。交通管制已轉移到阿瓦隆路（Avalon Boulevard）高速公路上，北行車道預計將保持封閉，直至另行通知。該案仍在調查中，有關事故的更多細節將在日後公布。