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洛縣男發疫情財 詐領80萬獲刑8年

洛杉磯訊
洛縣男子Mirumyan使用他人身份，申請欺詐性失業保險福利。（Unsplash.com）
洛縣男子Mirumyan使用他人身份，申請欺詐性失業保險福利。（Unsplash.com）

美國司法部（U.S. Department of Justice）10月3日宣布，洛杉磯縣聖費南度谷（San Fernando Valley）一名男子，因共謀竊取超過80萬元的新冠疫情失業救濟金，被判處8年以上聯邦監獄監禁。

波特牧場（Porter Ranch）居民Robert Mirumyan，31歲，被法官Percy Anderson判刑，並命令他支付80萬4579元的賠償金。 Mirumyan於今年6月承認一項銀行欺詐罪，並承認他利用被竊取的身份，向加州就業發展廳（Employment Development Department，簡稱EDD）申請疫情期間的失業保險福利

2021年3月，聯邦調查局(FBI) 對位於比佛利山莊的美國私人金庫（ U.S. Private Vaults）執行搜查和扣押令，調查人員發現一個以Mirumyan妻子名義保管的保險箱，裡面裝有40萬元現金，引起執法部門的注意。U.S. Private Vaults是一家私人保險箱公司，宣稱不受銀行規則的約束，該公司於2022年承認與客戶合謀洗錢。

根據法庭文件，從2020年到2021年8月，嫌疑人Mirumyan和其他人共謀使用他人身份，通過EDD申請欺詐性失業保險福利。EDD批准申請後，銀行發行借記卡，Mirumyan等人使用欺詐獲得的借記卡提取現金。本案法官Anderson，將Mirumyan的罪行描述為「令人惱火」和「冷酷無情」，並指出被告儘管擁有合法賺錢的能力和機會，卻利用失業者的福利實施詐騙。

本案提交的量刑備忘錄中提到，面對迄今為止已奪走全球近700萬人生命的新冠疫情，嫌犯卻乘機牟利，從政府用於改善失業情況的緊急資金中騙取納稅人的錢 ，這種犯罪行為令人震驚。

據悉，嫌犯Mirumyan利用自己的犯罪所得，購買了一棟價值百萬、帶游泳池的房子，如今東窗事發，他被判處97個月的聯邦監獄監禁，並支付巨額賠償金。參與調查此案件的包括美國郵政檢查局（United States Postal Inspection Services）和EDD相關部門。

任何人如果了解涉嫌疫情詐騙的行為，都可以撥打司法部國家災難詐欺中心熱線(866) 720-5721，或透過NCDF網絡投訴表進行舉報：https://www.justice .gov /disaster-fraud /ncdf-disaster-complaint-form。

疫情 保險 福利

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