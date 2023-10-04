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凱瑟員工開啟3日罷工 美國醫療業史上最大

洛杉磯訊
超過7萬5000名凱瑟醫院員工4日清晨走上街頭，開始為期三日的罷工。（凱瑟醫療工會）
超過7萬5000名凱瑟醫院員工4日清晨走上街頭，開始為期三日的罷工。（凱瑟醫療工會）

超過7萬5000名凱瑟醫療（Kaiser Permanente）員工4日開啟了為期三日的罷工，這是美國歷史上最大規模的醫療罷工。

目前凱瑟醫療工會（Kaiser Permanente union）要求加薪與凱瑟醫療集團談不攏，引發了本次的大罷工。不過據悉雙方正在協商中，並取得了一定進展。

在南加州，凱瑟員工於早上6時開始罷工，早於東岸幾個小時。當天，全美凱瑟醫療集團的數百家醫院護士、技術人員走上街頭抗議不公平待遇、惡劣工作環境及品質不佳的病人看護。

根據KTLA的報導，一名在北好萊塢凱瑟醫院門外罷工並設置糾察線的員工表示，「我們實在無法容忍目前的危機。」

凱瑟員工的要求包括加薪6.5%，保護員工不受醫院外包業務的影響以及為退休人員提供醫療保險。

罷工團體預計罷工三天，南加州地區員工將於周六（7日）早上6時前返回工作崗位。

凱瑟醫療集團3日晚發表聲明稱正在與工會積極協商中，已經達成部分協議。「我們的團隊將7天24小時不停歇地與工會協商，直到協議的完全達成。」一名凱瑟執行長告訴KTLA，南加州的所有醫院和急救室（emergency room）將在罷工期間保持開放，藥房也維持營業。他們將儘量保持急診室（urgent care）的開放。

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