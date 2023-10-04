全國警報系統測試 今上午11:20所有手機鈴聲大作

美西時間4日（周三）上午11時20開始，所有手機都將響起警報 ，這是全國緊急警報系統測試。（圖片取自pexels.com）

聯邦緊急事務管理局(FEMA)與聯邦通訊委員會(FCC)將聯手進行警報系統全國測試，美西時間4日（周三）上午11時20開始，所有手機都將響起警報，透過電視、廣播和手機傳送全美測試訊息。

警報測試將持續約30分鐘，但警鈴響聲約1分鐘。所有已開啟、處於活動蜂窩塔範圍內、參與測試的無線電話都將收到一條消息：「這是國家無線緊急警報系統測試。不需要採取任何行動。 」人們在收到訊息時，不僅會聽到警報聲音，手機也會震動。

如果屆時手機處於關閉狀態，那麼在接下來的30分鐘內被重新打開時，就會收到警報訊息。 如果手機在在30分鐘後被打開，將不會收到這條警報訊息。手機用戶只會收到一次訊息。

此次測試將是緊急警報系統的第七次全國測試，上一次全國測試是在2021年8月11日。 聯邦法律要求該系統至少每三年測試一次。FEMA表示，警報的目的是確保該系統繼續成為向公眾發出緊急情況警告的有效手段，特別是當國家層面的緊急情況發生時。

緊急警報系統是一個國家公共警報系統，允許總統在國家緊急情況下，在10分鐘內透過手機、廣播和電視等特定管道向美國人民發表講話。警報訊息內容通常少於360個字。 在美國各地，也會使用同類型的警報提醒，但4日的測試是在全國範圍內進行。簡訊將以英語或西班牙語發送，具決於手機的語言設定。