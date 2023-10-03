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車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

記者金維多／洛杉磯即時報導
車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）
車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

全美汽車市場歷經三年混亂，先是封城抗疫導致生產停擺，後有晶片短缺影響生產推升車價走高，許多消費者望而卻步。2023年新車和二手車價格大幅回落，庫存量也逐漸充足，再加上政府對新能源車的補貼可能縮減，不少業內人士推薦，現在是購車好時機。

影音來源：世說新聞小組

Eyeball Marketing solutions主席Michael Dukes表示，這是近三年來最佳購車時機，因為疫情期間 ，許多汽車零售商不確定能否拿到更多的庫存，受供給短缺影響，加價購車現象很多。如今零售商庫存充足，他們陸續放出更多優惠，吸引消費者上門。

Eyeball marketing solutions主席Michael Duk...
Eyeball marketing solutions主席Michael Dukes表示這是近三年來最佳的購車時機。（記者金維多／攝影）

而新能源車的大趨勢，可供民眾選擇的車型也越來越多。南加華人車行Carbeeco老闆Young表示，從未來趨勢看，雖然許多老司機開慣汽油車，但新能源市場在之後10年必然成主流。

例如純電車特斯拉，從外觀造型到高科技功能，都很符合年輕人口味；而年長者更喜歡油電混合動力車款，他們開慣汽油車，電車用的充電樁也遠未達到加油站的普及程度，對部分年長者來說，對純電車有續航焦慮。

美系庫存危機 三大車廠罷工

聯合汽車工會(UAW)9月15日宣布罷工，假如勞資雙方短時間內無法達成協議，市場將面臨新一輪混亂。尤其是本就庫存短缺的熱門車款，消費者能拿到的折扣會減少。 若消費者產生恐慌搶車心理，市場價格還可能上漲。

Michael Dukes表示，隨著罷工持續，雖然眼下車輛庫存充足，但接下來30到45天，罷工的影響可能會逐漸顯現。

雖然罷工的是通用汽車(GM)、福特(Ford)和斯特蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠，罷工規模不小。其他品牌的汽車產量，可能無法跟上當前消費者的旺盛需求。

日系庫存較少 混動拔得頭籌

南加華人對日系車品牌如豐田（Toyota）和本田（Honda）一直鍾愛有加，日本車通常保值率較高，而且不容易出現故障。 2022年日系車的熱門車款，曾出現排隊數月甚至一年才能買到的情況；2023年情況雖有所好轉，但是庫存仍不理想。

Michael Dukes表示，晶片短缺加上疫情影響，日系車庫存一直不高，南加州日系車行的平均庫存低於50輛。日系車在混合動力領域拔得頭籌，對於新能源車開發，並不希望直接購買特斯拉等業界領導者核心技術，而是有自己計畫。目前市場庫存較少，因此沒有什麼好的優惠折扣。

韓系優惠較多 得利庫存充足

韓系車為搶攻市場，在車的造型和保固方面一直是賣點。在南加地區，韓系車的庫存相對更充足。

Michael Dukes表示韓系車庫存量大，優惠計畫多，眼下非常值得購買。（記...
Michael Dukes表示韓系車庫存量大，優惠計畫多，眼下非常值得購買。（記者金維多／攝影）

Michael Dukes表示，南加州韓系車平均庫存量約200輛，遠高於其他車系的100輛左右。庫存更高，韓系車零售商也採取更更激進的優惠計畫，值得消費者考慮。

德系折扣誘人 電車加快轉型

傳統德系車如賓士、寶馬，一直以品牌、品質為賣點，價格相對較高，如今也相繼推出不同款式電車加快轉型。 不過面對市場價格的衝擊，今年放低了姿態。

社群媒體小紅書有不少消費者爆料現在賓士、寶馬的電車折扣十分誘人。如果買家想租賃（Lease），雖然不能向聯邦申請補貼，但部分車行會提供7500元折扣，與聯邦對特斯拉的補貼相似，並且可能還有其他額外優惠。有第三方中介（Broker）甚至能幫助買家殺價10%的折扣拿到新車，想免去和零售商銷售談價過程的買家可一試。

Young表示，寶馬IX和賓士EQS作為豪華款電車，繼承品牌的傳統，舒適性和性價比都值得推薦，價格也下降不少。原來租賃（Lease）賓士EQS一個月大約需要1600到1800元，現在1200元左右即可入手，寶馬IX原來一個月大約1400到1600元，現在降到1000元左右。

特斯拉或降價 租賃電車保值

特斯拉一直占據電車市場最大份額，其新車整體降價也間接導致其二手車大幅降價，另傳統老品牌車廠跟進推出電車，加上特斯拉即將改款，目前車款的價格，在未來還存在下降可能。

南加華人車行Carbeeco老闆Young表示，目前整體的二手車價格相比去年下降...
南加華人車行Carbeeco老闆Young表示，目前整體的二手車價格相比去年下降了30%左右。（世說新聞小組/攝影）

Young表示，租賃的方式，可以為民眾對電車降價憂慮上保險。相比買下整車，將來可能面臨嚴重跌價；租賃三年後將車輛還給車商，既能換新車也能避免隨後可能發生的大降價風險。如果民眾預算有限，又想體驗電車，可以選擇兩、三年車齡的二手特斯拉，價格相比去年合理許多。

更多車市相關專題報導，請見10月4日的洛杉磯世界日報。

社群媒體小紅書有不少消費者爆料現在賓士寶馬對電車的折扣十分誘人。（小紅書截圖）
社群媒體小紅書有不少消費者爆料現在賓士寶馬對電車的折扣十分誘人。（小紅書截圖）

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