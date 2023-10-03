車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

全美汽車市場歷經三年混亂，先是封城抗疫導致生產停擺，後有晶片短缺影響生產推升車價走高，許多消費者望而卻步。2023年新車和二手車價格大幅回落，庫存量也逐漸充足，再加上政府對新能源車的補貼可能縮減，不少業內人士推薦，現在是購車好時機。

影音來源：世說新聞小組

Eyeball Marketing solutions主席Michael Dukes表示，這是近三年來最佳購車時機，因為疫情期間 ，許多汽車零售商不確定能否拿到更多的庫存，受供給短缺影響，加價購車現象很多。如今零售商庫存充足，他們陸續放出更多優惠，吸引消費者上門。

Eyeball marketing solutions主席Michael Dukes表示這是近三年來最佳的購車時機。（記者金維多／攝影）

而新能源車的大趨勢，可供民眾選擇的車型也越來越多。南加 華人車行Carbeeco老闆Young表示，從未來趨勢看，雖然許多老司機開慣汽油車，但新能源市場在之後10年必然成主流。

例如純電車特斯拉 ，從外觀造型到高科技功能，都很符合年輕人口味；而年長者更喜歡油電混合動力車款，他們開慣汽油車，電車用的充電樁也遠未達到加油站的普及程度，對部分年長者來說，對純電車有續航焦慮。

美系庫存危機 三大車廠罷工

聯合汽車工會(UAW)9月15日宣布罷工，假如勞資雙方短時間內無法達成協議，市場將面臨新一輪混亂。尤其是本就庫存短缺的熱門車款，消費者能拿到的折扣會減少。 若消費者產生恐慌搶車心理，市場價格還可能上漲。

Michael Dukes表示，隨著罷工持續，雖然眼下車輛庫存充足，但接下來30到45天，罷工的影響可能會逐漸顯現。

雖然罷工的是通用汽車(GM)、福特(Ford)和斯特蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠，罷工規模不小。其他品牌的汽車產量，可能無法跟上當前消費者的旺盛需求。

日系庫存較少 混動拔得頭籌

南加華人對日系車品牌如豐田（Toyota）和本田（Honda）一直鍾愛有加，日本車通常保值率較高，而且不容易出現故障。 2022年日系車的熱門車款，曾出現排隊數月甚至一年才能買到的情況；2023年情況雖有所好轉，但是庫存仍不理想。

Michael Dukes表示，晶片短缺加上疫情影響，日系車庫存一直不高，南加州日系車行的平均庫存低於50輛。日系車在混合動力領域拔得頭籌，對於新能源車開發，並不希望直接購買特斯拉等業界領導者核心技術，而是有自己計畫。目前市場庫存較少，因此沒有什麼好的優惠折扣。

韓系優惠較多 得利庫存充足

韓系車為搶攻市場，在車的造型和保固方面一直是賣點。在南加地區，韓系車的庫存相對更充足。

Michael Dukes表示韓系車庫存量大，優惠計畫多，眼下非常值得購買。（記者金維多／攝影）

Michael Dukes表示，南加州韓系車平均庫存量約200輛，遠高於其他車系的100輛左右。庫存更高，韓系車零售商也採取更更激進的優惠計畫，值得消費者考慮。

德系折扣誘人 電車加快轉型

傳統德系車如賓士、寶馬，一直以品牌、品質為賣點，價格相對較高，如今也相繼推出不同款式電車加快轉型。 不過面對市場價格的衝擊，今年放低了姿態。

社群媒體小紅書有不少消費者爆料現在賓士、寶馬的電車折扣十分誘人。如果買家想租賃（Lease），雖然不能向聯邦申請補貼，但部分車行會提供7500元折扣，與聯邦對特斯拉的補貼相似，並且可能還有其他額外優惠。有第三方中介（Broker）甚至能幫助買家殺價10%的折扣拿到新車，想免去和零售商銷售談價過程的買家可一試。

Young表示，寶馬IX和賓士EQS作為豪華款電車，繼承品牌的傳統，舒適性和性價比都值得推薦，價格也下降不少。原來租賃（Lease）賓士EQS一個月大約需要1600到1800元，現在1200元左右即可入手，寶馬IX原來一個月大約1400到1600元，現在降到1000元左右。

特斯拉或降價 租賃電車保值

特斯拉一直占據電車市場最大份額，其新車整體降價也間接導致其二手車大幅降價，另傳統老品牌車廠跟進推出電車，加上特斯拉即將改款，目前車款的價格，在未來還存在下降可能。

南加華人車行Carbeeco老闆Young表示，目前整體的二手車價格相比去年下降了30%左右。（世說新聞小組/攝影）

Young表示，租賃的方式，可以為民眾對電車降價憂慮上保險。相比買下整車，將來可能面臨嚴重跌價；租賃三年後將車輛還給車商，既能換新車也能避免隨後可能發生的大降價風險。如果民眾預算有限，又想體驗電車，可以選擇兩、三年車齡的二手特斯拉，價格相比去年合理許多。

更多車市相關專題報導，請見10月4日的洛杉磯世界日報。