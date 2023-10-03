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魔女駕車撞圍欄上高速 濺火花冒濃煙引領警車

洛杉磯訊
該女子跳下車在高速狂奔。（ABC NEWS）
該女子跳下車在高速狂奔。（ABC NEWS）

根據ABC NEWS報導，10月2日（週一）晚上，一場驚心動魄的追捕大戰在柯洛那 (Corona)上演，一名女嫌疑人駕駛著一輛疑似被盜的卡車，在撞擊多輛警車後，逆行開向高速公路逃跑，隨後該女子不顧疾馳的車輛，跳下車在高速狂奔，最終在一家餐廳裡被捕。

（後製/記者朱敏梓 視頻來源：ABC NEWS）

晚上8點15分左右，拉哈布拉市(La Habra)的警員們在Idaho街和帝國高速公路（Imperial highway）地區開始追逐該車輛，嫌疑人隨後沿著Carbon Canyon路向北行駛進入奇諾(Chino）。

警方表示，這輛被盜車輛是一輛側面寫有「Sysco」的工程車，並未被報告，可能是最近被盜的。嫌犯帶領警方在橙縣、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）和河濱縣的地面街道上進行慢速追捕。根據空拍畫面顯示，嫌犯不停地闖紅燈和停車路標（Stop sign）。

晚上9點20分左右，嫌疑人轉向南行15號高速公路，併入西行91號公路後繼續穿過柯洛那，從 S. Maple Street 駛出高速公路後，嫌疑人在十字路口中間停下來，兩次倒車撞上一輛警車，然後開車離開。3輛警車試圖攔截卡車，但嫌疑人擺脫了警車，撞上附近的鐵絲網，又成功穿過圍欄，將卡車越過路堤，駛入 91 號高速公路的西行車道，逆向行駛，鐵絲網拖在車輛後面，輪胎冒出滾滾濃煙。

司機是一名女性，她跳下車，不顧疾馳的車流，穿過高速公路，然後躲進柵欄下，進入位於柯洛那高速公路一側Maple街的停車場。在逃跑時，她的鞋子、一件衣服和一頂金色假髮從她身後掉落到停車場人行道上。

隨後數十輛警車包圍了餐廳，在晚上10點前，警察帶著嫌疑人從Denny's餐廳出來。餐廳里的一位目擊者表示，該嫌疑人跑進餐廳並揮舞著槍。一名Denny's員工說，「她跑進來時，我正在為一個顧客點餐。 她拿出槍，然後從後面跑了出去。」

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