「日環食」白天變黑夜 10/14加州天文奇觀

這張日環食照片拍攝於2012年5月20日。 （NASA）

加州 本月將迎來一場壯觀的天文景象「日環食」，又稱「火環」日食（Ring of fire solar eclipse），據悉將會在10月14日（周六）上午出現，大部分加州人都有希望目睹這場天文奇觀，體驗大白天出現黑夜的場景。

「日環食」發生時，月球距離地球最遠，並且從地球和太陽之間穿過，此時就會發生日環食，這一獨特的現象會形成一個黑圈，遮住部分太陽，但在月球陰影邊緣周圍留下橙色的光芒。中國古代將日食稱為天狗食日，因為白天突然變得灰暗，古人認為是不祥之兆降臨，隨著科學的普及，現代人熱衷觀看難得一見的天文現象。

這一壯觀現象將在美西時間10月14日上午9時13分左右發生，能否目睹日環食的整個過程，取決於當日的天氣狀況、以及觀賞者所處的具體位置。美國太空 總署（NASA ）表示，想要觀看日環食的所有階段，必須處於日環食路徑線上的某個地方。根據NASA地圖，加州處於日環食70%至80%的最大遮蓋範圍內，因此大部分加州居民在天氣允許的情況，應該都可以在那天清楚地看到日環食。

NASA同時指出，即使當天有云層覆蓋，日環食發生時，大白天出現黑暗的景象，帶來陰森恐怖的感覺仍很明顯。屆時月亮將遮蓋住大部分太陽，但它不會完全遮住太陽，因此，直視太陽並不安全，在觀看日環食時必須戴上護目鏡。NASA建議觀看過程中，應該隨時配戴安全的太陽觀察眼鏡，也叫日食眼鏡（eclipse glasses），或是使用安全的手持式太陽觀測器，避免眼睛受到傷害。

華人建議，如果沒有日食眼鏡，可以透過小孔投影間接觀看日食。只要讓陽光穿過一個或多個小孔，例如在卡紙上打孔，再投射到附近平面上，例如牆壁、地面或另一張卡紙等，就能看到細小而清晰的太陽像 ，看到日食時太陽形狀的變化。居民家裡如果有漏杓或濾盆，也可以藉助上面的小孔做投影。 如果什麼工具都沒有，那就背對太陽，伸出雙手，稍微張開雙手手指，將一隻手的手指交疊到另一隻手的手指上，手指之間的空隙相當於小孔，投影裡也能看到日食的過程。