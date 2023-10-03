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蒙市槍案受害者紀念碑將遷至互助希望中心

記者朱敏梓／蒙特利公園市即時報導
位於市政廳門口的愛心型臨時紀念碑將遷往蒙市互助希望中心。（蒙市市政廳）
位於市政廳門口的愛心型臨時紀念碑將遷往蒙市互助希望中心。（蒙市市政廳）

紀念2023年1月21日在蒙特利公園市大規模槍擊案中11名受害者的臨時紀念碑，將從市政廳遷至蒙市互助希望中心（MPK Hope Resiliency Center）向公眾展示，以方便民眾悼念。

蒙市互助希望中心為槍擊事件的倖存者提供幫助和安慰，為居民提供資源以支持他們的心理健康，並幫助整個社區逐漸恢復。

這些心型的臨時紀念碑最初是蒙特利公園市政廳收集的鮮花、照片和其他紀念品的一部分，以紀念槍擊事件中的受害者和倖存者。 自事件發生以來，這些臨時紀念碑一直被展示在市政廳主入口外，暴露在室外，容易受到氣象和天候影響。在蒙市互助希望中心室內展示，將保護這些心型紀念碑免受自然災害的影響，並讓市民有一個固定的地方來紀念受害者。受害者家屬和倖存者將在蒙市互助希望中心舉行私人重新落成儀式，以紀念此次轉移。

從 10 月 6 日（星期五）開始，公眾可以在週一至週三以及週五上午9點至下午6點、週四上午9點至下午7點的營業時間內，在蒙市互助希望中心的愛心紀念碑前進行緬懷和悼念。蒙市互助希望中心位於Sierra Vista Park Community Center內，地址311 N Rural Dr., Monterey Park。

蒙特利公園市 槍擊 心理健康

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