洛城5歲童 校內遭另一男童脫褲口交性侵

受害者的母親事後接受採訪時，表現出極度痛苦和震驚，對學校內發生這樣的事件感到不可思議。（abc7截圖）

近期，洛杉磯 市南區一名5歲的自閉症男童在學校浴室內疑似遭受性侵 ，該案已引起洛杉磯警察局調查。雖然學校當局已經採取一些相應措施，但受害者母親仍然認為需要進一步確保類似事件的預防和解決辦法得到充分實施。

據悉，該起案件發生在洛杉磯南部的巴德隆街小學（Budlong Avenue Elementary School）校園內。根據受害者的母親所述，當她前往學校接兒子時，感到情況不對勁，她發現兒子除了衣衫不整，連鞋子都穿反了。在與兒子溝通後，才發現兒子在學校浴室內遭到性侵。兒子告訴她，另一名男孩脫下他的褲子，撫摸他的私處，並以嘴巴實施性行為。受害者的母親表示，當時她感到極度震驚，當下的第一反應是立即趕回學校，向學校通報發生的情況。學校隨即聯繫負責課間休息的工作人員和另一名老師。然而，這兩人當時均表示他們未注意到任何異常情況。

受害者母親隨後撥打電話報警，並立即將5歲的兒子送至醫院接受檢查。她描述當他們抵達醫院時，兒子對醫生的接近感到不安，對他人的目光產生極大的抗拒。她深切地表達自己的無奈和無助，因為她無法阻止這種事件的發生，也無法保護她的兒子免受傷害。

隨後，洛杉磯聯合學區 也向家長發送一封語音郵件，其中包括以下內容：「儘管我們無法透露涉及學生事務的具體細節，但我們要向您保證，我們將認真對待所有指控。巴德隆學區的所有工作人員都將優先考慮學生的安全。」