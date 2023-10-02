華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

南加華人 劉女士，打算在中秋節向遠在中國的家人匯款過節，她打算通過微信 私下換匯的方式，用美元換人民幣。劉女士之前私下找人換匯已經很多次，都沒有出問題。然而一向謹慎小心的她，在最近一次換匯中，卻慘被對方搶走近2萬5000元現金。嫌犯逃跑期間，儘管劉女士求援，但路人全都冷眼旁觀，還有人竟說風涼話。

洛杉磯縣居民劉女士介紹，恰逢中秋節，她想要匯些人民幣給中國的家人過節用。9月23日，她在一個微信換匯群，找到李姓男協商換匯。該男子表示，他剛好急需美元，可以與劉女士換匯。兩人私下聊天商量，李姓男子先是說他住在橙縣爾灣，讓劉女士到爾灣去找他。劉女士起初以爾灣太遠，回絕對方，並稱會另找他人換匯。

然而李姓男子表示，他急需美元，可以讓劉女士到他位於蒙特利公園市 （Monterey Park）的朋友金哥那裡換匯。金哥點清數目幫他收錢，他再將人民幣打到劉女士帳戶。劉女士心想，同為海外華人不容易，就當互相幫忙，於是就答應李姓男子提議。

9月23日晚，劉女士來到約定的蒙市地點，當時車內還載有她三歲的小孩。當晚約8時30分，劉女士見到李姓男的朋友金哥。對方身高約1米8，身材瘦削，目測年齡快40歲。金哥見到劉女士後，先是邀請她到附近住處清點換匯金額，但遭劉女士拒絕。兩人於是在劉女士車內清點現金。劉女士攜帶2萬4600元，與約定的25000元還差400元；她表示可以去附近銀行取款，但金哥說不用，有多少就換多少。

點算完現金後，金哥將2萬4000元握在手中。劉女士感覺有些不對，想將錢要回，表示銀行賬戶收到人民幣後，才會給金哥現金。此時金哥顯得很不耐煩，讓劉女士趕緊聯繫李姓男子轉錢；當劉女士通過電話聯繫李姓男時，金哥趁她不備，快速將劉女士手中現金搶走，並跳下車逃跑，消失在夜色中。

劉女士慌亂中下車追趕金哥，並呼喊大街上的行人幫忙，路人卻都無動於衷。她追的時候還摔了一跤，因為顧及車內還有三歲小孩，她選擇返回車內報警，最終沒有追上金哥。

蒙特利公園市警局警員趕到現場後，詢問事情前因後果。劉女士通過警員得知，附近為居民區，沒有攝像監控，「心都碎了。」

當她再次嘗試聯繫李姓男，對方已不回消息，也退出微信換匯群，消失得無影無蹤。

蒙特利公園市警局警員Bing Han向本報確認該起案件，稱定性為「重大盜竊案」（Grand Theft），目前該案在調查中，暫時無法提供案件進一步訊息。Bing Han建議，民眾換匯應通過銀行等正規渠道，以免成為類似事件受害人。

通過微信等社交APP私人換匯在華人圈其實很常見。因為私人換匯可以避免留下紀錄，省去向國稅局申報等較麻煩的手續。本案中的劉女士，之前曾有多次成功換匯經歷，一向謹慎的她，這次卻被搶走2萬多元。劉女士懷疑那個微信換匯群中，有幾個人可能認識嫌犯。事件後，她在群裡說「有人是騙子。」這時微信群中竟有人跳出來，說劉女士不應報警，警察「只為有錢人效力，沒用」等話，還說出案件發生的時間、地點等細節。劉女士表示，她從未在微信群中談起案件細節，對方就知道這麼多內容，可能與李姓男和金哥是同夥。劉女士還說，這些人在案件發生後，都紛紛退群。不過李姓男和金哥在微信群有其他同夥的說法，未經警方證實。

微信換匯群中，有人企圖說服劉女士不要報警。（劉女士提供）

除錢被搶走外，路人的冷漠，也讓劉女士傷心。她說，金哥逃跑時，路上有很多行人，大多是華人，還有一個遛狗的其他族裔民眾。當她呼喊抓賊時，沒有一個人上前阻止，當她向一名40歲華婦求救時，那名華婦卻說「I don't know English」（我不懂英文）這令劉女士哭笑不得，她說，求救時講的是中文。當她返回車內報警，在旁目睹一切的華人男子還走近對她說風涼話「大晚上的，你一個女的出來，被搶了吧。」

劉女士說，她不經歷不知道，原來有些華人這麼冷漠。