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華男抗癌兩年不放棄學習 今衝刺法學博士

記者楊青/洛杉磯即時報導
經過將近兩年治療的張越，將在2023年12月完成法學院博士學業。（張越提供）
經過將近兩年治療的張越，將在2023年12月完成法學院博士學業。（張越提供）

兩年前不幸被診斷出急性白血病的張越，在經歷人生中最不尋常的23個月後，正全力衝刺法學博士學位。

「當時我突然看不見了，眼睛出了問題」，那是2021年10月，剛剛離開工作岡位、重返校園攻讀法學博士學位的張越，雙眼突然失去聚焦能力，眼前一人變成了兩人。「我當時直覺是不是眼鏡應該換了」。

他用尚在有效期内的處方去換了一副新眼鏡，戴上後竟然還是重影。立刻又找了一位驗光師，這位驗光師說，我可以在你的眼鏡裡加一個棱鏡幫助矯正聚光，但他同時提醒說，以你的年紀，不應該出現這個問題，最好馬上去找家庭醫生看個究竟。

張越馬上約了醫生，網上視頻看診，這位醫生恰好是一位急診科醫生，問了好些問題之後，醫生說，不要等了，趕快去做全面檢查。

「我去了亞凱迪亞的一家醫院，醫院當天就沒有讓我走，留醫急診」，第二天做核磁共振等一大堆檢查，指數都屬正常範圍。第三天，醫院說，啥都沒查出來，放你走吧，可能還是眼睛問題，找眼神經科看看。張越說，本來他當天下午四點鐘就要出院，結果最後不到一個小時，一位醫生衝進來，「我們在你的血裡面發現了問題，可能是癌症，我們不能讓你走」。醫院最後確定他患上了「急性髓系白血病」。

與死神拉鋸 希望之城見希望

「當時我一聽就懵了」，自己平常作息正常，不菸不酒，經常鍛煉，怎麼會患上癌症？在長堤醫院首次化療之後，張越被轉到了希望之城癌症醫院，之後一年中四次入院化療，一度因重度感染危在旦夕，「但也是在這些難忘的經歷中，真切感受到了希望之城醫生護士團隊的專業和優秀，還有人間友情的溫暖和可貴」。

張越說，他的主治醫生每天早上七點鐘準時查房，「非常優秀的名醫，待人非常客氣，噓寒問暖，每次都開玩笑紓解你的壓力」，有一次化療完回家，他突然高燒，嚴重感染，趕緊回到醫院住進了急診科，「主治醫生一大早就來看我，急診醫生也一起來，主治醫生還找來肺科，感染科醫生一起會診，全程都在做各種的監控和治療；稍好之後還來了復健醫師，身心靈全面治療和精神減壓。第二次化療之後，我的脖子因脊椎注射化療藥物變得疼痛僵硬，醫院還特別派來理療師按摩，無微不至。

住院期間恰逢南加州新冠疫情高峰期，醫院閉門謝客。「希望之城的伙食真是給我留下了深刻印象」，張越說，住院病患每天都可以點餐，選擇自己喜歡的食物，有時忘記點餐，專人會到病房來，確定你不會餓著，除了多種選擇，他還吃到了雲吞、大米粥和炒麵。

抗癌兩年，感受人性光輝

人們常説，人生，除了生死沒有大事。張越表示，將近兩年與死神拉鋸的日子，除了第一次化療胃部疼到要了命，一次重度感染也已嚴重到醫院給家人打了病危電話，其他時候，他感覺身體上的痛苦並沒有那麼刻骨銘心，但醫生、護士護工和親朋好友的幫助，我人生至暗時候得到的溫暖，沒齒難忘。

父母都不在身邊，在得到張越不幸患上白血病後，好友們立即組成了專門的微信群，讓他寫上自己的每天的病情和治療情況和感想，友人們同時分享醫院外面的生活和各種抗癌信息，包括食療輔助方案等等，安慰、鼓勵、分享，加上各種小幽默，大大分解了病患了精神壓力。還有好友專門給他烹飪美食，讓我出院的時候能夠吃到各種美味。

「這場不幸，沒有導致毁滅性的打擊」，治療期間，他跟著法學院的同學一起上網課，完成各種作業和論文，完成了很多必修課的學習，沒有掉隊。今年秋季，他進入法學院的最後一個學期，「我今年12月就畢業了」，他說，他已打算明年就考加州律師執照，將癌症治療耽誤的時間搶回來。

張越2021年10月被診斷罹患「急性髓系白血病」，住進了希望之城癌症醫院。（張越...
張越2021年10月被診斷罹患「急性髓系白血病」，住進了希望之城癌症醫院。（張越提供）

癌症 加州 亞凱迪亞

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