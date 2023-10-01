橙縣大公園 中秋親子同樂

各族裔居民在大公園中秋節活動中體驗彝族舞蹈。(南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華文化中心與爾灣 市聯合主辦的第三屆中秋節活動，29日晚上吸引成千上萬居民參與，在大公園歡度多元文化的中秋佳節，透過音樂、 舞蹈、文化、美食促進跨族裔的互動交流。

爾灣市市長康恩(Ferrah Khan)致詞表示，爾灣市為提倡多元文化，三年前開始與南海岸中華文化中心合辦慶祝中秋節活動，她代表市府感謝南海岸中華文化中心的協助，每年中秋節都推出創新的節目及活動，讓出席民眾一起沈浸在歡慶佳節的傳統與文化中。

今年大公園中秋節最吸睛的亮點是用數百個各色燈籠打造的月亮隧道，許多家長帶著孩子排隊等候，攜手走入奇幻的月亮隧道中，一面辨認與中秋節相關的中文字詞，一面拍照打卡，留下親子 同樂的珍貴鏡頭。

南海岸中華文化中心特別為大公園中秋節全新設計了一系列親子遊戲攤位，除了月亮隧道之外，還有投壺、套圈圈、棒球九宮格、彈珠 、投球、投錢幣、撈小鴨等，有如回到亞洲各國熱鬧的夜市，孩子們更是玩得不亦樂乎。

當晚表演舞台上安排了日本鼓、韓國傳統舞、ICIA小學生合唱、南海岸中華文化中心的中華樂團、鼓團、南加 中華舞團及太極俱樂部先後登台，展現文化不斷創新融合的多元風貌。南加中華舞團推出的蒙古舞快閃，將現場群眾互動同樂的情緒推到頂點，連爾灣康恩市長都禁不住加入快閃舞蹈的陣容中。

大公園中秋節活動由南海岸中華文化中心設計的月亮隧道成為拍照打卡的亮點。(南海岸中華文化中心提供） 南海岸太極俱樂部登台演出武術及太極。(南海岸中華文化中心提供）

為了鼓勵居民嚐試新的文化體驗，主辦單位安排了文化展示區，讓全家大小一起學習太極拳招式，配合節拍跳起彝族舞及筷子舞，或是拿毛筆學寫書法，給各族裔居民帶來充滿新奇的經歷。