我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大山火濃煙2日再臨紐約 市府籲敏感人群做好防護

亞裔醫師詐騙新冠醫療計劃 牟利1.5億

橙縣大公園 中秋親子同樂

【爾灣市訊】
各族裔居民在大公園中秋節活動中體驗彝族舞蹈。(南海岸中華文化中心提供）
各族裔居民在大公園中秋節活動中體驗彝族舞蹈。(南海岸中華文化中心提供）

南海岸中華文化中心與爾灣市聯合主辦的第三屆中秋節活動，29日晚上吸引成千上萬居民參與，在大公園歡度多元文化的中秋佳節，透過音樂、 舞蹈、文化、美食促進跨族裔的互動交流。

爾灣市市長康恩(Ferrah Khan)致詞表示，爾灣市為提倡多元文化，三年前開始與南海岸中華文化中心合辦慶祝中秋節活動，她代表市府感謝南海岸中華文化中心的協助，每年中秋節都推出創新的節目及活動，讓出席民眾一起沈浸在歡慶佳節的傳統與文化中。

今年大公園中秋節最吸睛的亮點是用數百個各色燈籠打造的月亮隧道，許多家長帶著孩子排隊等候，攜手走入奇幻的月亮隧道中，一面辨認與中秋節相關的中文字詞，一面拍照打卡，留下親子同樂的珍貴鏡頭。

南海岸中華文化中心特別為大公園中秋節全新設計了一系列親子遊戲攤位，除了月亮隧道之外，還有投壺、套圈圈、棒球九宮格、彈珠 、投球、投錢幣、撈小鴨等，有如回到亞洲各國熱鬧的夜市，孩子們更是玩得不亦樂乎。

當晚表演舞台上安排了日本鼓、韓國傳統舞、ICIA小學生合唱、南海岸中華文化中心的中華樂團、鼓團、南加中華舞團及太極俱樂部先後登台，展現文化不斷創新融合的多元風貌。南加中華舞團推出的蒙古舞快閃，將現場群眾互動同樂的情緒推到頂點，連爾灣康恩市長都禁不住加入快閃舞蹈的陣容中。

大公園中秋節活動由南海岸中華文化中心設計的月亮隧道成為拍照打卡的亮點。(南海岸中...
大公園中秋節活動由南海岸中華文化中心設計的月亮隧道成為拍照打卡的亮點。(南海岸中華文化中心提供）
南海岸太極俱樂部登台演出武術及太極。(南海岸中華文化中心提供）
南海岸太極俱樂部登台演出武術及太極。(南海岸中華文化中心提供）

為了鼓勵居民嚐試新的文化體驗，主辦單位安排了文化展示區，讓全家大小一起學習太極拳招式，配合節拍跳起彝族舞及筷子舞，或是拿毛筆學寫書法，給各族裔居民帶來充滿新奇的經歷。

在親子手工藝區內，不論是手作玉兔燈籠、摺紙禮盒，或是用月餅模子壓製彩泥造型，都深受家長與孩子們歡迎，每一件作品也帶著融合親情與文化傳統的記憶。

大公園中秋節活動的親子遊戲攤位。(南海岸中華文化中心提供）
大公園中秋節活動的親子遊戲攤位。(南海岸中華文化中心提供）

爾灣 親子 南加

上一則

亞裔醫師詐騙新冠醫療計劃 牟利1.5億

延伸閱讀

新聞眼／喊話團圓、積極備戰 一個中秋兩岸各有心思

新聞眼／喊話團圓、積極備戰 一個中秋兩岸各有心思
法拉盛中秋巡遊 弘揚中華文化

法拉盛中秋巡遊 弘揚中華文化
新僑服務中心 首辦中秋慶典

新僑服務中心 首辦中秋慶典
閩籍僑團聯歡會 賀中秋迎國慶

閩籍僑團聯歡會 賀中秋迎國慶
法拉盛中秋煙火 吸引數百居民

法拉盛中秋煙火 吸引數百居民
爾灣大公園社區10週年慶 新建案平價住宅佔15%

爾灣大公園社區10週年慶 新建案平價住宅佔15%

熱門新聞

有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33
西雅圖的一名白人警察因種族歧視華裔鄰居于9月22日被停職。(西雅圖警局推特)

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

2023-09-25 16:07
判斷榴槤是否成熟，主要是聞榴槤味是否濃厚。（記者朱敏梓╱攝影）

好市多新上架 榴槤價格實惠果肉多 華人「好驚喜」

2023-09-25 20:11
中國走線人翻閱圍牆。（取材自tiktok）

世說新聞╱華人走線 翻牆入境警迎接 好吃好喝好開心

2023-09-28 22:02

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿