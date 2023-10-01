亞裔醫師詐騙新冠醫療計劃 牟利1.5億

橙縣一名亞裔醫生被指控從一項服務於無健保人士應對新冠的醫療計畫中竊取約1.5億元。（Pexels）

橙縣亞裔醫師安東尼丁 (Anthony Hao Dinh)，被控從聯邦醫療計劃騙取約1億5000萬元，該項目旨在向沒有健保 的患者提供新冠相關醫療服務。目前安東尼丁以700萬元交保。

64歲的安東尼丁來自橙縣新港海岸(Newport Coast)，在西敏市(Westminster)和園林市(Garden Grove)經營診所。聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）消息，安東尼丁是一名持有骨科執照，同時也是耳鼻喉科與臉部整形醫師。

安東尼丁透過向衛生資源和服務管理局（Health Resources and Services Administration，HRSA）的新冠無保險計畫申請給付，竊取數百萬元。該計畫主要為沒有健保的新冠患者，提供新冠測試、治療或注射疫苗等報銷。

調查人員稱，2020年7月到2021年3月間，安東尼丁為部分患者提供新冠治療後，向HRSA申請報銷給付，而這些患者擁有健保。除此之外，安東尼丁還向HRSA申請未提供的醫療服務及非必要服務的報銷給付。法庭文件顯示，這些虛假和欺詐性的報銷給付，導致HRSA向被告安東尼丁支付約1億5000萬元。

調查人員表示，這是全國範圍內，目前發現針對HRSA無健保新冠治療計畫的最大詐騙 案。

丁還被指控提交約65份欺詐性貸款 申請，尋求近800萬元，這些項目向丁支付約280萬元貸款。丁被控犯有12項電匯詐欺罪、五項洗錢罪（其中兩項指控中，他將超過1100萬元轉移到個人股票交易帳戶）和一項妨礙司法公正的罪名。

丁目前以700萬元交保候審，他將於10月30日在聖塔安那(Santa Ana）的聯邦地區法院過堂。

如果罪名成立，丁因電匯詐欺和三項洗錢指控，將面臨最高20年的監禁；兩項洗錢指控將面臨最高10年的監禁；妨礙司法公正將面臨最高20年的監禁。

除丁以外，還有其他嫌犯參與詐騙該計畫牟利，其中包括丁65歲的妹妹Hanna Trinh Dinh，她來自森林湖市(Lake Forest)。Hanna Trinh Dinh 4月承認共謀進行電匯欺詐，並承認幫助提交欺詐性薪資保護計劃 (Paycheck Protection Program，PPP) 和經濟傷害災難貸款（Economic Injury Disaster Loan，EIDL）申請，以獲得超過26萬元的新冠救助資金。

另一名涉案的是66歲的Matthew Hoang Ho，他來自佛州墨爾本（Melbourne），5月2日被控共謀實施PPP和 EIDL申請相關的電匯欺詐、電匯欺詐和洗錢。他將於2024年2月6日過堂。