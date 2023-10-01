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加州僑胞歡度雙十 公園升起台美巨幅國旗

中央社／加州爾灣30日專電
加州橘郡爾灣（Irvine）的巴柏（Bill Barber）紀念公園9月30日有500多名僑胞，舉行升旗典禮，慶祝中華民國112年國慶。（中央社）
加州橘郡爾灣（Irvine）的巴柏（Bill Barber）紀念公園9月30日有500多名僑胞，舉行升旗典禮，慶祝中華民國112年國慶。（中央社）

加州500多名僑胞今天聚集在橘郡爾灣的一處公園，高掛巨幅美國及中華民國國旗，慶祝雙十國慶。

每逢雙十，橘郡（Orange County）僑胞舉辦升旗典禮進入第9屆，今年在爾灣（Irvine）的巴柏（Bill Barber）紀念公園舉行，十多個社團參加。

南加州台大校友會是主辦單位，與多個社團聯合舉辦，各社團以遊行方式進場後，展開將近3小時的升旗典禮，結合舞龍舞獅、音樂演奏、北一女校友儀隊操槍、施放和平鴿多種表演節目。

活動創辦人與召集人張竹平今天戴著國旗領巾，擔任大會司儀。她接受訪問，分享活動9年前原本是幾個人發想的小活動，到現在變成500人的慶典，可說是篳路藍縷，一路受到各界支持。

張竹平說，「這個活動現在成為一個平台，讓我們在海外，對在台灣的中華民國政府表達支持，我們愛它、關注它，支持它，希望它繼續在國際舞台上奮鬥」。

駐洛杉磯辦事處長紀欽耀受邀出席典禮，擔任會場主官，手拿旗隊的指揮刀，與在場多位橘郡民選地方官員、僑務委員及社團代表、贊助人士共同切下慶祝中華民國國慶的生日蛋糕。

紀欽耀受訪表示：「台灣是一個自由民主的國家，經濟發展進步而繁榮，是全球華人的驕傲與希望。希望透過這樣的升旗典禮，讓美國友人知道，中華民國儘管面對許多挑戰，在世界上依然屹立不搖。」

僑胞自發組成的中華旗隊，今天出動12名隊員，擔任護旗手與升旗手。旗隊總監沈露茜受訪表示，為了籌備這場活動，旗隊的弟兄姊妹經過一個月的集訓，活動上午9時開始，旗隊在清晨6時就到場，架設旗桿。

沈露茜說：「我們願意為中華民國付出，我們愛我們的國家，能夠大家在一起歡慶我們的國慶，每個人都非常高興。」

加州僑胞慶祝雙十國慶，9月30日在爾灣的巴柏（Bill Barber）紀念公園舉...
加州僑胞慶祝雙十國慶，9月30日在爾灣的巴柏（Bill Barber）紀念公園舉行升旗典禮，掛起巨幅美國及中華民國國旗。（中央社）
加州僑胞組成的中華旗隊與駐洛杉磯辦事處長紀欽耀（前排右3）合影。中華旗隊在雙十國...
加州僑胞組成的中華旗隊與駐洛杉磯辦事處長紀欽耀（前排右3）合影。中華旗隊在雙十國慶升旗典禮擔任護旗手、升旗手、領唱愛國歌曲等任務。（中央社）

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