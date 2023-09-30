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天普建市百年慶 民眾見證里程碑

記者張庭瑜/天普市即時報導
遊行隊伍中，茶花節小公主和小王子向民眾揮手示意，讓民眾直呼他們好可愛。（記者張庭瑜/攝影）
遊行隊伍中，茶花節小公主和小王子向民眾揮手示意，讓民眾直呼他們好可愛。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣天普市9月30日隆重慶祝建市百年，華人社區積極參與，共同迎接重要里程碑。當日，各種慶祝活動如遊行和經典車展等紛呈精彩，吸引眾多市民和遊客的熱情參與，有許多人早早站在街頭等待遊行隊伍的到來，百年慶典彰顯了城市多元化和社區凝聚力。

慶典上午9時由遊行拉開帷幕，為觀眾帶來一場絢爛多彩的遊行。參與遊行的團隊包括天普市高中樂隊、啦啦隊、茶花節小公主和小王子，還有天普市華人協會等，他們的表演也為活動注入生氣。

在遊行開始前，市長文尚丞分享天普市的歷史，該城市是由華特天普（Walter P. Temple）於第一次世界大戰後經濟繁榮時期創建的。當初，城市面積約300英畝，人口約3500名。而今天的城市已經繁榮發展，人口成倍增長。 儘管百年間經歷巨大變革，城市的過去和現在緊密相聯。百年慶典再次凝聚市民，他們儘管來自不同背景，卻分享共同的價值觀，團結一心，創造更美好的未來。

華裔市議員喻穎章也在致詞時表達對天普市的深厚感情，並分享對未來的期望。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）則表示，整個天普市都對這次遊行滿懷著熱情，並高度讚揚這個多元化社區，感謝市議會成員為提升天普市所做的重要貢獻。方樹強祝福天普市百年生日快樂，期望未來的領導層能持續帶領社區向前發展。他感謝當天參與的所有組織並頒發表揚狀。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）的代表也代為頒發了賀狀，慶祝天普市百年里程碑。

此外，在市中心的活橡樹公園，多個「慶祝百年」主題裝飾和繽紛的氣球裝點著整個場地，吸引著民眾駐足，合影留念，而活動現場還設有經典老車展、美食攤位、充氣城堡和攀岩場等娛樂設施，無論老少都能享受快樂時光。 

國會議員趙美心的代表向市長文尚丞(左三)頒發了賀狀，共同慶祝建市百年。（記者張庭...
國會議員趙美心的代表向市長文尚丞(左三)頒發了賀狀，共同慶祝建市百年。（記者張庭瑜/攝影）
在現場還設有許多攤位，提供各種娛樂和活動，無分老幼，人人開心。（記者張庭瑜/攝影...
在現場還設有許多攤位，提供各種娛樂和活動，無分老幼，人人開心。（記者張庭瑜/攝影）
多部經典老車也一同展出在市議會前，吸引了不少民眾欣賞經典車輛的魅力。（記者張庭瑜...
多部經典老車也一同展出在市議會前，吸引了不少民眾欣賞經典車輛的魅力。（記者張庭瑜/攝影）
許多華裔市民聚集在公園內，共同聆聽市長的演講，見證百年慶典里程碑。（記者張庭瑜/...
許多華裔市民聚集在公園內，共同聆聽市長的演講，見證百年慶典里程碑。（記者張庭瑜/攝影）
方樹強(右三)頒發表揚狀，向市長文尚丞(左三)祝賀天普市百年慶典。（記者張庭瑜/...
方樹強(右三)頒發表揚狀，向市長文尚丞(左三)祝賀天普市百年慶典。（記者張庭瑜/攝影）
遊行隊伍中，天普市華人協會也一同參加，為慶典增添了多元文化元素。（記者張庭瑜/攝...
遊行隊伍中，天普市華人協會也一同參加，為慶典增添了多元文化元素。（記者張庭瑜/攝影）
天普市八角亭公園裝飾得色彩繽紛，許多民眾拍照留念，增添了慶典的歡樂氛圍。（記者張...
天普市八角亭公園裝飾得色彩繽紛，許多民眾拍照留念，增添了慶典的歡樂氛圍。（記者張庭瑜/攝影）

天普 眾議員 華人

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