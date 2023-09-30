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DZM藝術教育開幕 推廣東方文化培養南加藝術人才

工業市訊
DZM藝術教育創始人丁准，希望未來DZM能夠與更多藝術家、藝術團體合作，同時以原創精品的教育培訓課程，培養更多優質人才，為東方藝術在美傳播和發展做出努力 本報記者／攝影
DZM藝術教育創始人丁准，希望未來DZM能夠與更多藝術家、藝術團體合作，同時以原創精品的教育培訓課程，培養更多優質人才，為東方藝術在美傳播和發展做出努力 本報記者／攝影

匯集了南加州眾多藝術家，旨在推廣東方文化為南加華人藝術界培養新人才的「DZM藝術教育」，9月30日在工業市隆重開幕。來自南加州藝術界、工商界、僑界先進與表演團體，近180人出席恭賀。

南加州藝術界、工商界、僑界代表近180人到場恭賀 本報記者／攝影
南加州藝術界、工商界、僑界代表近180人到場恭賀 本報記者／攝影

MIG投資創始人，DZM藝術教育聯合創始人解亞莉介紹，DZM 藝術教育是DZ Digital Media旗下，一個多元化、開放式、合作共享的藝術教育平台，匯集了一批卓越藝術家，秉承開放、共享、合作理念，以藝術弘揚人類的共同價值， 以教育惠及子孫後代，助力更多藝術家實現傳承藝技、提攜後輩的夢想，為廣大華人及其後代創造一個提升藝術造詣，陶冶美學情操，展現多彩自我的舞台。

DZ Digital Media、DZM藝術教育創始人丁准表示，東方藝術在美發展離不開人才的培養，DZM 藝術教育堅守「原創精品」的宗旨，精選多種培訓課程，採用線上、線下靈活授課方式，為有提升藝術修養和職業技能需求的社群，為青少年申請藝術院校、培養藝術專長，提供專業指導並對接各類工商企業、投資機構、媒體平台和藝術團體。 同時，DZM藝術教育與自媒體結合，在增強學員的藝術修養、塑造個人形象、充分展現自我的基礎上，為教師和學生知名度和影響力提供加持。

他同時強調，「不忘初心，服務社區」也是DZM 藝術教育的社會責任，我們有計劃參與各項社區公益活動，以提升社會化人群整體美學水準，並參與有關藝術教育訓練相關的社區活動，讓更多人體驗和感受DZM 藝術教育的企業文化與底蘊。

現場來自南加州優質藝術院校的小朋友們也奉獻精彩表演 本報記者／攝影
現場來自南加州優質藝術院校的小朋友們也奉獻精彩表演 本報記者／攝影

DZM藝術教育位於工業市四季廣場三樓（18558 Gale Ave. Suite 338, City of Industry, CA 91748），期待與對藝術有追求、有興趣的各界朋友一起交流合作，共同推動東方藝術在美國傳播與發展，咨詢熱線：626-663-1168。

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