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大華超市亞凱迪亞第二分店新張大酬賓

記者王若然／亞凱迪亞即時報導
大華超市亞凱迪亞新分店開業典禮上的舞獅表演。（記者王若然／攝影）
大華超市亞凱迪亞新分店開業典禮上的舞獅表演。（記者王若然／攝影）

深受華人及其他族裔喜愛的大華超市（99 Ranch Market），30日開張了亞凱迪亞市（Arcadia）第二分店。該新分店位於該市購物中心「The Shops at Santa Anita」內，開業當天吸引大批民眾光臨，並於29、30日兩天還有好禮相贈，慶祝開業及答謝顧客。

影音: 記者王若然

該大華超市是亞凱迪亞市的第二家分店，佔地3萬3000呎，為顧客提供六大門類，超過一萬餘件商品。當天上午9時該店舉辦了盛大開業儀式。大華超市執行長（CEO）Alice Chen，主席Jonson Chen，副主席Yong You，大華超市南加州地區營運長（COO）David Thai，以及亞凱迪亞市市長April. A Verlato等5位市議員全員到場，亞凱迪亞市消防局局長孫振傑（Chen Suen）、警察局長Roy Nakamura也到場祝賀。

Alice Chen在開業典禮上介紹，31年前，亞凱迪亞第一家大華超市開業時，大華集團旗下還不到10家店，今天開業的是大華超市集圑的第59家分店。大華超市未來繼續努力成為大家最喜愛的超市，讓人們走進店裡，不但能找到心儀的產品，還會嘗試新的商品。

雖然當天上午9時大華超市才開門迎客，但大批民眾早已在門外排起了長隊。最早的一批顧客早上6時剛過就開始排隊了。大華超市開業大酬賓，為顧客準備了豐厚的禮品，包括：前100名顧客有25元禮品卡相贈；29日、30日兩天，消費49元或以上的民眾可獲贈經典吐司一袋，消費79元及以上民眾可以獲贈威化棒一桶，消費99元及以上的民眾，可獲贈神秘禮品袋一個，禮品可以疊加領取。此外，現場參與活動可獲得限量版大華超市超大手提購物袋一個，送完為止。開業當天下午，還有傳統日本藍鰭金槍魚現場分切表演及試吃。

9月30日至10月5日期間，該分店多種商品有驚喜價，包括雪蟹腿每磅5.99元，市面上稀缺的匯豐甜辣醬4.99元一瓶，每人限購一瓶。

大華超市市場經理Henry Chung介紹，這家分店設在商場裡面，主打「新世代」特色。在肉類區，新增特有的日本和牛以及美國高品質牛肉，並新添相應肉類處理服務。如顧客可依喜好要求對牛肉進行薄切、厚切處理。魚部有新鮮、冷凍的上百種海鮮，並有處理、烹飪服務，一步到位。

此外，該處大華分店的麵包部、熟食部特別為商場顧客群推出額外服務，新增麻辣燙、煎餅果子等美食，麵包部有吐司盒子等，也是該店的獨家服務。Henry Chung表示，希望顧客可以在這裡得到購物、享用美食的複合式體驗。為了迎合年輕顧客，這家分店還有化妝品、護膚品專區。

大華超市該處分店的營業時間為每日早上8時至晚上10時，地點為：400 S Baldwin Ave., Arcadia, CA 91007一樓。大華超市成立於 1984 年，是全美領先的亞洲雜貨生鮮連鎖店。該公司在 10 個州擁有並經營著 64 家門店，2022、2023年，它被德勤連續兩次評為美國最佳管理公司之一。

日本和牛。（記者王若然／攝影）
日本和牛。（記者王若然／攝影）
門外民眾大排長龍。（記者王若然／攝影）
門外民眾大排長龍。（記者王若然／攝影）
特價雪蟹腿。（記者王若然／攝影）
特價雪蟹腿。（記者王若然／攝影）
大華超市分店果蔬部。（記者王若然／攝影）
大華超市分店果蔬部。（記者王若然／攝影）
大華超市在亞凱迪亞市購物中心「The Shops at Santa Anita」...
大華超市在亞凱迪亞市購物中心「The Shops at Santa Anita」開設分店。（記者王若然／攝影）
大華超市執行長Alice Chen。（記者王若然／攝影）
大華超市執行長Alice Chen。（記者王若然／攝影）
亞市五位市議員到場祝賀。（記者王若然／攝影）
亞市五位市議員到場祝賀。（記者王若然／攝影）
該分店商品超一萬個。（記者王若然／攝影）
該分店商品超一萬個。（記者王若然／攝影）
大華超市亞凱迪亞新分店開業剪綵儀式。（記者王若然／攝影）
大華超市亞凱迪亞新分店開業剪綵儀式。（記者王若然／攝影）
有機蔬菜部。（記者王若然／攝影）
有機蔬菜部。（記者王若然／攝影）

亞凱迪亞 日本 加州

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大華超市亞凱迪亞第二分店新張大酬賓

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