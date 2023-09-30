自耕健康講座開幕 感謝聯合健保及講員

自耕健康講座開幕式，(左起)聯合健康保險多元文化市場經理Dana Stanglmaier、多元文化市場總監Rita Tolbert、主講人陳文珊、田土伯和李立元、世界日報社長于趾琴。（記者朱敏梓/攝影）

由世界日報 及聯合健保 共同舉辦、服務銀髮族的園藝與健保講解活動「自耕健康講座」，於9月30日（週六）在蒙特利公園市Courtyard by Marriott酒店登場，活動由洛城知名主持人倪北嘉主持。

主辦方洛杉磯世界日報社長于趾琴（Catherine Yu）、聯合健康保險多元文化市場總監(United Healthcare Director of Multicultural Marketing) Rita Tolbert、聯合健康保險多元文化市場經理(UnitedHealthcare Manager of Multicultural Marketing) Dana Stanglmaier 特地到場，為本次活動助陣。

于社長致詞，歡迎現場所有來賓，能夠舉辦這場活動，離不開聯合健保的支持，世界日報不僅提供新聞資訊，守望華人社區，還舉辦各種活動，希望為華人社區提供一個互惠互助、互相關懷的平台，就如同這場講座，讓大家能夠了解園藝和種植的知識和紅藍卡 的資訊。

聯合健保多元文化市場總監Rita Tolbert為現場長者們送上了中秋祝福，她表示，紅藍卡的年度註冊期即將開始，聯合健保希望藉此活動為大家提供相關資訊，包括註冊窗口、註冊要求等，為大家選擇紅藍卡提供幫助。