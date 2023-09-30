首場自耕健康講座 學園藝送果苗拿獎品

田土伯現場教學如何修枝/剪枝。（記者朱敏梓/攝影）

世界日報和聯合健康保險舉辦的以健康、養生為主的兩場「自耕健康講座」，首日在蒙市吸引了諸多銀髮族到來，現場座無虛席，長者們在寓教於樂的氛圍中獲得了最新的資訊和專業的園藝知識，同時還將優質果苗和豐富獎品抱回家，收穫滿滿。

在活動開始前，就有許多華裔長者早早到來，每位參與者在入場處可領取一個禮品袋，裡面有一包蔬菜 種籽、精美的記事本和筆，還有紅藍卡 相關資訊，現場為來賓們提供了咖啡招待，還有小蛋糕、餅乾等點心，讓大家在聽講的同時，還能吃好喝足。三位主講人帶來了精彩的演講以及有獎問答環節，現場氣氛十分熱烈。

紅藍卡註冊即將開始 享最新醫療保險資訊

來自聯合健康保險的紅藍卡資訊講師陳文珊（Gwen Chen）分享了關於傳統紅藍卡和聯邦醫療保險 輔助計劃的信息，包括紅藍卡 (Medicare) 、白卡（Medicaid）、聯邦醫療保險輔助計畫（Medigap)的基本概念和申請條件，以及如何申請紅藍卡。通常來說，紅藍卡註冊時間在10月15日到12月7日期間。陳文珊提醒，民眾最好提早參加註冊，避免承保中斷和被收取延遲註冊罰款。

寓教於樂 園藝知識學不停

兩位園藝達人田土伯和李立元分享了蔬菜水果栽種的專業經驗和知識。田土伯提到，水果有三種生長要素：向上性、向光性和向土性。他特別指出，果樹的栽培一定要剪枝和修枝，遵循「由下而上、由內而外」的原則，不然會影響果子生長。他帶來一顆果樹，現場進行教學，展示了修枝的過程。

他表示，很多人會遇到一個問題，通常第一年種的菜都很漂亮，之後卻蟲很多，這是因為蟲將蟲卵孵在土裡，年年都要翻土曬太陽才能避免。此外種菜之後要經常觀察，尤其是晚上，蟲子最容易出來吃掉菜葉。

另一位園藝達人、養蜂大師李立元傳授了自己的「施肥秘訣」，也就是使用有機液肥。他表示，植物果樹需要喝水，但如果一直澆水，吸收的氧分會不夠，液态肥料可以改善這個問題。對於液肥來說，炸豆類的油渣、鸡蛋壳、咖啡渣、香蕉皮、水果皮等都是很好的原料，最重要的步驟則是需要充分发酵，至少六七个月。

田土伯和李立元風趣幽默的演講引得觀眾陣陣笑聲，長者們在寓教於樂的氛圍中獲得了知識，許多長者一邊聽講，一邊認真做筆記。

人人有獎 優質果苗抱回家

不僅人人有獎，每位來賓都有精美的禮品贈送。每場講座結束前，還會進行抽獎，兩位園藝主講人-田土伯和李立元帶來了驚喜大禮送給在場來賓。田土伯帶來了聖地牙哥有機農場的20多種果樹和蔬菜苗，包括薑黃、藍莓、釋迦、木瓜、牛奶芭樂、蘆薈、鳳梨、芋頭、琵琶、韭菜、蕃薯等種類，每一棵都是精心栽培，市場價值很高，例如薑黃的樹苗，市場價高達百元。李立元則帶來了自家的招牌產品有機蜂蜜和有機液肥，還有優質的黑珍珠蓮霧果苗。

抽獎環節氣氛十分熱烈，許多長者聽聞自己中獎激動不已，一位長者更是憑藉好手氣和有獎問答，抱得三棵果苗，滿載而歸。此外，講座中還有有獎問答環節，精美水壺立刻帶回家。