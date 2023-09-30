我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹是開拓者 帶金山走出至暗時刻

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

中華民國同學會長聯席 校際合作國際交流

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
第31屆中華民國同學會會長聯席會議成為一個跨校際平台，不同學府的代表互相交流和分享彼此經驗和觀點。（記者張庭瑜/攝影）
第31屆中華民國同學會會長聯席會議成為一個跨校際平台，不同學府的代表互相交流和分享彼此經驗和觀點。（記者張庭瑜/攝影）

第31屆「中華民國同學會會長聯席會議」9月30日（周六）在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦，也是自疫情爆發以來的首次復辦，南加州及來自夏威夷、亞利桑納等地多所大學的同學會會長或代表參加，13個社團近40位學生代表齊聚一堂，共同促進校際交流合作，期待未來能為台灣的發展貢獻自己的力量。

本次會議旨在強化同學會網絡，提供各校同學會幹部互相學習的平台，並鼓勵他們將所學應用於校園服務和國際交流宣傳，同時，教育組也編制「同學會長參考手冊」，供同學會經營參考，幫助會長及幹部更好地履行職責。

開場由台北經濟文化辦事處副處長張正育致詞，他強調不論身處何地，只要心懷對台灣的愛，就能對國家有所貢獻，就像台灣成功的創業家黃仁勳一樣。他鼓勵在場學生們成為未來的國際菁英，回台灣為國家發展出一份力。他回憶自己留學俄國的經歷，當時台灣學生在俄國相對稀少，因此他們形成一個緊密的群體，雖然不是正式的同學會，但每週聚會的習慣成為珍貴的回憶。張正育也向在場的學生們送上祝福，希望他們在留學期間能夠不斷充實自己，為未來的發展打下堅實的基礎。

此次會議特別安排專題講座，由綠楓國際的黃邵璿律師主講「留美懶人包」，從專業移民律師的角度介紹美國工作簽證等相關法律規定，為在座學生提供相關法律知識。

當天出席的學校代表包括夏威夷大學馬諾分校（U of Hawaii at Manoa）、亞利桑納大學（The U of Arizona）、聖塔芭芭拉加大（UCSB）、爾灣加大（UCI）、河濱加大（UCR）、長堤州大（CSULB）、洛杉磯加州大學（UCLA）、南加州大學（USC）。

張正育分享了自己留學時的經歷，強調了同學會和留學生群體的凝聚力，鼓勵學生們未來成...
張正育分享了自己留學時的經歷，強調了同學會和留學生群體的凝聚力，鼓勵學生們未來成為國際菁英，回台灣為國家發展出一份力。（記者張庭瑜/攝影）
中華民國同學會會長聯席會議代表合影，象徵著努力和合作，促進跨校際團結和友誼。（記...
中華民國同學會會長聯席會議代表合影，象徵著努力和合作，促進跨校際團結和友誼。（記者張庭瑜/攝影）

加州大學 南加 洛杉磯

上一則

德州29日丟包3車無證客 洛市已被接納759人

下一則

亞市急難防災講座 常識物資有備無患

延伸閱讀

洛杉磯國際機場 新增平價停車場

洛杉磯國際機場 新增平價停車場
「大專盃」歌唱比賽決賽 60位選手同台競技

「大專盃」歌唱比賽決賽 60位選手同台競技
慶雙十南加高球賽開打 一桿進洞獎瑪莎拉蒂跑車

慶雙十南加高球賽開打 一桿進洞獎瑪莎拉蒂跑車
「農夫山泉」水源地 成中國「南水北調」樞紐 需工9年

「農夫山泉」水源地 成中國「南水北調」樞紐 需工9年
橙縣200人健行 挺台灣進聯合國

橙縣200人健行 挺台灣進聯合國
台灣蔬果秋收嘉年華會 園藝秘訣大放送

台灣蔬果秋收嘉年華會 園藝秘訣大放送

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33
許家屯在南加奇諾岡市的故居入門處。（記者啟鉻／攝影）

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

2023-09-24 02:20
西雅圖的一名白人警察因種族歧視華裔鄰居于9月22日被停職。(西雅圖警局推特)

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

2023-09-25 16:07
判斷榴槤是否成熟，主要是聞榴槤味是否濃厚。（記者朱敏梓╱攝影）

好市多新上架 榴槤價格實惠果肉多 華人「好驚喜」

2023-09-25 20:11

超人氣

更多 >
楊冪秋節「娃娃音」開唱 網友聽了：上天十分公平

楊冪秋節「娃娃音」開唱 網友聽了：上天十分公平
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...
預算案198：232票眾院鎩羽 聯邦政府關門幾成定局

預算案198：232票眾院鎩羽 聯邦政府關門幾成定局
布碌崙淹水 華人商鋪、地下室泡湯

布碌崙淹水 華人商鋪、地下室泡湯