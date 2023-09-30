中華民國同學會長聯席 校際合作國際交流

第31屆中華民國同學會會長聯席會議成為一個跨校際平台，不同學府的代表互相交流和分享彼此經驗和觀點。（記者張庭瑜/攝影）

第31屆「中華民國同學會會長聯席會議」9月30日（周六）在洛杉磯 華僑文教服務中心舉辦，也是自疫情爆發以來的首次復辦，南加 州及來自夏威夷、亞利桑納等地多所大學的同學會會長或代表參加，13個社團近40位學生代表齊聚一堂，共同促進校際交流合作，期待未來能為台灣的發展貢獻自己的力量。

本次會議旨在強化同學會網絡，提供各校同學會幹部互相學習的平台，並鼓勵他們將所學應用於校園服務和國際交流宣傳，同時，教育組也編制「同學會長參考手冊」，供同學會經營參考，幫助會長及幹部更好地履行職責。

開場由台北經濟文化辦事處副處長張正育致詞，他強調不論身處何地，只要心懷對台灣的愛，就能對國家有所貢獻，就像台灣成功的創業家黃仁勳一樣。他鼓勵在場學生們成為未來的國際菁英，回台灣為國家發展出一份力。他回憶自己留學俄國的經歷，當時台灣學生在俄國相對稀少，因此他們形成一個緊密的群體，雖然不是正式的同學會，但每週聚會的習慣成為珍貴的回憶。張正育也向在場的學生們送上祝福，希望他們在留學期間能夠不斷充實自己，為未來的發展打下堅實的基礎。

此次會議特別安排專題講座，由綠楓國際的黃邵璿律師主講「留美懶人包」，從專業移民律師的角度介紹美國工作簽證等相關法律規定，為在座學生提供相關法律知識。