德州29日丟包3車無證客 洛市已被接納759人

第17、18、19輛來自德州的無證客大巴車29日抵洛。（ABC）

洛杉磯 市29日接收了來自德州 的三輛載滿無證客的大巴車。這是洛市首次在一天內接收三輛大巴車。據悉，在這批從德州被送至洛杉磯的非法移民 中，有三分之一為兒童。據悉，洛市自6月中旬，共接收了超過759名無證客。

根據KTLA，當天抵達洛杉磯市的三輛大巴車中，一輛來自德州Brownsville，兩輛來自德州Del Rio，兩座城市都與墨西哥接壤。

LA Welcomes Collective等旨在幫助難民的團體接待了這些無證移民。「移民辯護律所中心」副主任Yliana Johansen-Méndez表示，這是德州第一次無預告的情況下將無證客送來。

三輛大巴車共載有109名非法移民，他們來自哥倫比亞、薩爾瓦多（Republic of El Salvador），海地（Haiti），墨西哥，尼加拉瓜（Nicaragua），秘魯，委內瑞拉（Venezuela）。根據LA Welcomes Collective，其中35%為孩童，在旅途過程中沒有食物，也不能上廁所。

抵達洛杉磯後，這些無證移民被當地非營利組織接納安排，提供食品、衣服、衛生用品、健康檢查以及移民法律諮詢，其中一些還將於該地區的親屬、朋友團聚。

接收這些移民的人道組織對德州州長艾伯特（Greg Abbott ）進行了譴責。LA Welcomes Collective表示，「州長艾伯特讓這些疲憊、飢餓、尋求安全的人，乘坐30個小時的大巴車，置他們的身體狀況、目的地於不顧，這是殘忍的。」「很明顯他想擾亂我們工作，但是我們以及大巴車上的移民會堅持住。德州理應做得更好，美國理應做得更好。」

洛市自6月中旬以來，共接收來自德州的無證客大巴車達19輛。

德州州長艾伯特曾表示，因總統拜登的不作為，德州與墨西哥交界地無證客氾濫，鑑於洛杉磯市是庇護城市，將無證移民送至洛杉磯。而洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示，洛杉磯市府以及當地組織會協力接納這些無證客，並批評艾伯特的行為是不顧這些無證移民的安危，是政治作秀。

德州州長艾伯特26日發布推特，截至當日，運送了超過650名無證客至洛杉磯，加上29日的三輛大巴，送往洛杉磯的無證客超過759人。艾伯特還表示，送往華盛頓特區超過1萬2000名無證客，紐約超過1萬5300名；芝加哥超過9200名；費城超過3000名；丹佛超過1800名。