范士丹促進美中關係發展 同中國最高領導交情好

1999年聯邦參議員范士丹在洛杉磯受訪，期望美中友好進入新階段。(檔案照，記者丁曙／攝影)

加州 聯邦參議員 范士丹（Dianne Feinstein）9月28日溘然長逝，各界追思偏重於她的國內政績。事實上在過去40多年間，范士丹也是同中國最高領導人關係最好的美國政治家之一，包括前中國國家主席江澤民 和國務院總理朱熔基在內，這種友好關係在聯邦參議院顯著地提升了范士丹的外交地位。

在國會山莊，范士丹已成為美國與中國建立更密切關係的最堅定支持者之一，1990年代她為北京爭取永久最惠國貿易地位（permanent most-favored-nation trading status）。同時，她在美國對華政策中扮演重要的角色。1995年1月，她成為參議院外交關係委員會成員，為她支持中國的貿易特權提供了一個重要的平台。

1979年美中建交之後不久，時任三藩市市長范士丹讓三藩市與上海建立了「姊妹市」。1980年代，范士丹和時任上海市長江澤民建立了友誼。有一次，一個上海少年代表團訪問三藩市，受到了范士丹的接見。在活動中范士丹問少年們，「你們將來想不想當上海市長？」少年們都舉手要當，范士丹說，「好，我將告訴你們的江市長，他現在有了許多挑戰者」。以後，范士丹當選美國聯邦參議員，江澤民出任中國國家主席，皆達到個人政治生涯高峰。

1999年4月6日，時任中國總理朱鎔基訪問洛杉磯，在世紀廣場大酒店出席歡迎宴會時宣布，中國政府與美國政府在當日上午簽署了農業協議，中國決定向美國七個州開放小麥市場，向包括加州在內的四個州開放柑橘（Citrus）市場。

朱鎔基特別提及，「你們的聯邦參議員范士丹每年差不多都會訪問中國，每次訪問中國都會與他談及加州柑橘向中國出口的問題。感謝上帝，下次再見到范士丹老太太，她就不會再提柑橘出口的問題了。」

4月8日范士丹在洛杉磯接受記者採訪，就朱鎔基總理訪美、美中關係的現狀與展望等議題發表了意見，期望中國發展為一個穩定的國家，尊重人權，確保亞洲和平，推動美中友好關係進入歷史新階段。同時，祝願朱鎔基總理訪美旅途順利，能夠取得多項成果。她相信美中高層對話非常重要。

范士丹說，有一回她在中國訪問時會見朱總理，談到了加州柑橘（Citrus）出口中國。因為加州的果農非常看好中國市場，不希望這個市場對他們關閉。所以她把這個情況向朱總理作了介紹，希望他能開放中國市場。現在，中國的果品市場向加州的柑橘（Citrus）開放了，這是一個巨大的轉變，很有意義！

記者提及，「朱總理稱您為范士丹老太太」，她一笑置之，表示「不介意」。

范士丹說，在最近21年，她一直致力於推動和發展美國人民和中國人民的友好關係。早在擔任舊金山市長期間，就同上海市建立了姐妹城市關係，那是1979年。這些年來，她看到了中國人的平均生活水準不斷得到改善。

范士丹最後表示，當時的美中關係處於一個非常困難的時期，她希望此次柯林頓總統和朱鎔基總理的會談，可以發展為一個全新的對話，一個新歷史階段的會晤，可以直接解決現存的一些問題。她希望可以看到中國發展為一個穩定的國家，尊重人權，能夠確保亞洲和平。這就是她的奮鬥目標和工作方向。