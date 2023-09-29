洛杉磯華文作家協會舉辦文學沙龍 分享散文創作

美國洛杉磯華文作家協會近日舉辦「散文統合」文學沙龍，近30位華文作家分享近期散文創作成果，探討未來創作方向。（作協提供）

美國洛杉磯華文作家協會近日舉辦「散文統合」文學沙龍，南加 近30位華文作家分享散文創作成果，同時探討華文作家海外散文創作方向。

協會榮譽會長葉周，在沙龍分享近期創作的《一個美麗城市的陷落》、《地中海邊續上一段文緣》及《在美麗上海找到回家的路》 等三篇作品；剛剛獲得2023年紐約法拉盛 詩歌節二等獎的張敏芝，分享其近期發表在《世界日報》家園版的《別人的鄉愁》、《山上有什麼》及《每年死一次》等三篇。

葉周表示，當前散文創作中存在一些迷思。很多人寫散文，往往只是有感而發，但內容和寫作手法陳舊，缺乏想像。他剖析作品《在美麗上海找到回家的路》，指出創作過程的特別之處，在於發現有關「左聯五烈士」的全新歷史資料，並聯想到曾讀過的魯迅文章，讓思緒回到上世紀30年代。

為考察宋慶齡出席過的「遠東反戰國際會議」會址，葉周還在虹口區發現許多外國名人曾居住過的地方。那次會議的組織者是包括葉周父親在內的一群20、30歲年輕人，正因有這麼多難得的歷史資料，葉周坐在一家咖啡 館裡，聽著西洋音樂，看著現代化大上海，回憶著紛雜往事，創作許多想象。

張敏芝文風以精緻、細膩和幽默見長。她在分享《散談散文：從寫隨便到隨便寫》講演表示，散文創作五個要點包括海量閱讀、觀察生活；從寫隨便到隨便寫；保持風格，見微知著；保證寫作環境和時間。

與會作家們還就散文、小說、紀實、自傳、傳記、報告文學、詩歌等題材以及它們之間的關係進行討論。

協會副會長楊慰慰表示，協會也應該成為讀書會，讓成員間可以相互學習。她表示，根據多年擔當《洛城作家》年刊主編的經歷，作協會員寫散文的很多，寫小說的太少，她提議舉辦小說沙龍，推動更多會員寫出好的小說。