南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

竊賊砸破後門玻璃進入室內，屋主現用木板擋上了破窗。（李女士提供）

南加亞凱迪亞 市（Arcadia），最近有位華人 居民出行幾天，回家後發現後門被砸，屋內被翻了個遍，丟失了一些珠寶和名牌包；就在事發前幾天，屋主的鄰居就曾發現門外有可疑車輛和幾名男子疑似踩點。

根據屋主李女士介紹，自己出行外地幾天，9月21日返回家時，發現後門玻璃被砸，屋內被翻得雜亂不堪，意識到賊闖空門，立馬報警。警察趕到時告訴她，就在上一週，隔壁街區也發生了一起入室盜竊案。李女士清點後發現，放在家中的一些手錶、珠寶和名牌包失竊。「能看出來竊賊作案手法非常專業，專挑幾個最容易在家中放置貴重物品和錢財的地方偷，包括臥室儲藏櫃、衣帽間、珠寶盒，甚至翻了屋頂放空調的隔層。」李女士補充，「據她所知許多人會在這個隔層放私密物品，竊賊顯然很熟悉。」此外，李女士表示，竊賊很識貨，例如，女兒房間衣帽間中的包包，竊賊只拿名牌包，剩下一些非品牌或類似款式包，都不屑帶走。

讓人恐怖得是，這起入室盜竊案並非偶然，而是早就被盯上。李女士說，就在自己出城前幾天，她的一位鄰居在遛狗時，看到一輛無牌車停在她家門口，還有幾名形跡可疑的非裔男子在門口徘徊。鄰居上前詢問他們來這裡幹什麼，對方稱「上門買鞋」。鄰居覺得可疑報警。當警察趕來時，這群人早已逃之夭夭。李女士懷疑，這條街區早就被人踩點盯上，趁自己和家人外出時，蟊賊就乘虛而入。

李女士說，自己居住的這條街區原本很安靜，也感覺很安全，雖然很早考慮要安裝居家監控系統，卻遲遲未付諸行動。但遭遇了這次盜竊案後，打算安裝監控攝像頭和報警系統。