「大專盃」歌唱比賽決賽 60位選手同台競技

在台上深情演唱的選手。（記者王若然／攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會舉辦的第29屆卡拉OK歌唱大賽決賽，23日在洛杉磯 華僑文教中心舉行，約60位參賽選手同台競技，競爭各個組別的冠亞季軍和優勝獎。

第29屆卡拉OK歌唱大賽決賽於當天上午10時開始，將進行到下午約4時。本次大賽的總召集人、中華民國僑務委員于仁豪介紹，疫情後民眾報名特別踴躍，今年超過100人。為讓更多選手有機會展現演唱才能，本屆歌唱比賽打破了原有的每個比賽組別決賽只能有六位選手的規則，部分組別進入決賽人數有七人，決賽人數最多的為女子新人組有八人。

本屆比賽分為八組選手，校友組分別有男子組、女子組、男子新人組、女子新人組以及雙人組；社會組分別有長青組、青年組和雙人組。屆時，每個組別都將評選出冠軍、亞軍、季軍和優勝，每位獲獎人可獲得400元至50元不等的獎金。除了上述獎項，超過600位現場觀眾將票選最佳人氣獎和最佳服裝獎。

南加 州中國大專院校校友會會長代表辛志超表示，今年大賽決賽的評審有九位，為了大賽的公平，計分將去掉最高和最低分來計算，並且選手的出場順序按照抽籤來決定，做到絕對公平。召集人于仁豪也表示，比賽總是有輸贏，希望參賽者發揚運動員精神，超常發揮，取得好成績。他倆特別感謝了本屆歌唱大賽的獨家贊助商Kingston，得以讓大賽順利舉辦。

決賽的九位評審都是社區、企業領袖以及音樂界專業評審，評委包括于趾琴、方碧霞、李慧珍、李學粹、倪北嘉等。于仁豪特別感謝世界日報社長于趾琴在兩天初賽和當天決賽上擔任評審。

辛志超說，該比賽的初衷是以歌會友，團結各位校友，積極促進學校之間的情感聯繫。當天的比賽觀眾座無虛席，預計有超過600位觀眾前來欣賞表演。

國會議員趙美心出席了當天決賽的開幕式並預祝比賽順利舉行。