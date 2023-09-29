富樂頓州大越裔男謀殺華裔上司 認罪判終身監禁

富樂頓州大前員工武初業因謀殺華人上司被判終身監禁，圖為嫌犯Chuyen Van Vo以及他逃離現場的瞬間。（富樂頓警察局）

9月27日，富樂頓州大（Cal State Fullerton）的一名前員工因謀殺上司被判終身監禁，不得假釋。嫌犯為越南 裔男武初業（Chuyen Van Vo，音譯），55 歲，他承認於2019年8月9日謀殺了時任學校顧問、57歲的華裔男陳石江（Steven Shek Keung Chan）。

死者陳石江自2009年起擔任富樂頓州大預算 及財務、大學擴展教育部 門學生服務主管，並於2017年退休，2019年初回聘返校區從事顧問。案發時，他在停車場遭到嫌犯武初業的襲擊。當時，武是陳的下屬，他向陳刺了30 多刀，然後逃離了現場。

武初業被捕後被指控謀殺，警方發現了他的一個背包，裡面有一張紙條，上面詳細說明了襲擊上司的計劃，包內還有假髮、假鬍子、打火機液體和打火機等物品。

武初業曾在富樂頓州大的擴展和國際項目（Extension and International Program）任職，他的部分職責包括批准發票。檢察官指控他使用了虛假的輔導業務，並向學校提交了虛假發票報銷，以批准武偽造的欺詐性文件。在調查過程中，檢方確定武使用偽造文件，以及從學校竊取了超過 20萬元。

調查人員認為，武謀殺害陳是因為感覺自己的不當行為馬上要被發現，並補充說，在陳被謀殺前的幾週內，二人仔細審查和核實了所有發票並進行了交談。

橙縣地方檢察長史匹澤（Todd Spitzer）稱武的謀殺案「冷漠而殘酷」，並表示這位被殺害的行政人員受到大學社區的尊敬。斯皮策在新聞稿中表示，「他的貢獻永遠不會被忘記。」

富樂頓市警察局臨時局長拉杜斯 (Jon Radus) 表示，該起襲擊案件給這座城市帶來了恐懼，尤其是對大學社區的人們來說。他表示，「我感謝敬業的調查團隊堅持不懈地追查此案，並最終在不到72小時內將武繩之以法。」

儘管武初業最初不認罪，但最終承認殺害了他的上司，並承認了一項貪污盜竊重罪，以及與使用致命武器等罪名。在案發四年並經歷了十多次推遲的聽證會後，殺人犯被判處終身監禁，不得假釋。

據了解，陳石江生前住在洛杉磯縣聖蓋博谷東區縣屬地哈仙達岡(Hacienda Heights )，遇害當天是該校開學首日，在南校區停車場自己的汽車內遭殺害。