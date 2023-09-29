聖伯納汀諾縣獲撥款 250萬元購買重型除雪機械

州府撥款250萬元，用於聖伯納汀諾縣購買大型除雪設備。（加州交通局）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino )近日獲州府撥款250萬元，用於購買大型除雪設備，用於山地社區清除積雪。縣府副執行經理勒哈（Trevor Leja）表示，利用這筆資金，可以準備更多除雪機械，在緊急情況時使用，應對積雪效率會大大提高。

據悉，州參議員Rosilicie Ochoa Bogh和州眾議員Tom Lackey在25日發布會上，將這筆撥款支票 交給縣政委員會現任主席羅維（Dawn Rowe）。羅維表示，由於當地降雪 量不大，只需在路上除雪紓解交通即可。而當山地短時間內降雪量太大，嚴重影響居民生活，就需要應急除雪設備。

2023年2月末至3月初，聖伯納汀諾縣山地社區冬季降暴雪，使得社區陷入癱瘓，居民指責縣府缺乏足夠除雪設備。縣府工務局主管Brendon Biggs表示，往常冬季下雪時，工人都會使用犁雪卡車和除雪機械，這種方法在雪深18吋或更少情況很有效率。然而，由於山地社區在短期內迅速降下大量雪，就需要大型裝載設備。縣府雖然有部分裝載機，但數量不足。這筆撥款將用於防止今年冬季再次出現除雪應急不利情況發生。

據介紹，州府撥款250萬元，用於購買4輛大型裝載車，1輛中型裝載機和4台車載式吹雪風機。這些設備將部署在山地社區，如Angelus Oaks，Crestline以及Forest Falls等地，應對未來自然災害。

目前，聖伯納汀諾縣府仍在對處置暴風雪 應對情況進行評估。有關該縣如何應對下次暴風雪及其它自然災害的報告於11月末發布。