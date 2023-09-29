加州領袖圓桌會：介紹社區資源 抵制仇恨歧視

多個少數族裔媒體、反仇恨相關部門，共同探討和堅決抵制種族主義和歧視議題。（記者張庭瑜/攝影）

當今美國社會，種族主義和歧視 仍然存在，並對社區造成嚴重的影響。加州 民權團體和新聞界９月27日舉辦「制止仇恨、了解資源圓桌會議」（Stop The Hate Know your Resources round table series），探討如何應對種族主義、仇恨言論和暴力事件，提高社區對這些問題的認識和意識，以及增強社區的凝聚力和互助精神。

來自不同社區的代表分享了觀點和經驗，包括加州民權廳（the Civil Rights Department）的加州反仇恨局（California vs. Hate）經理百慕達（Chantelle Bermudez）、加州民權廳社區組織（community-based organization）經理威廉斯（James Williams, Jr）、2024年聯邦參議員候選人羅布（Raji Rab）、少數族裔媒體（Ethnic Media Service）聯合主任Julian Do、阿爾巴勒斯坦回歸權聯盟（Al-Awda: The Palestine Right to Return Coalition）主席阿曼尼（Amani Barakat），以及阿拉伯裔美國公民委員會（Arab-American Civic Council）代表德巴（Rashad Al-Dabbagh）等。

會議主持人塔哈（Dahlia Taha）指出仇恨犯罪 的嚴重性。她指出，仇恨犯罪是對人類的直接攻擊，它不是來自特定社區、種族或文化，而是源自犯罪心理。民眾需要增強文化和社區之間的團結力量。仇恨犯罪的最佳定義是選擇弱者，孤立他們並攻擊他們。她強調對任何特定文化、種族或社區的歧視和攻擊的危害，並呼籲社會採取一切必要措施來制止或威懾這些犯罪。

多伊提到仇恨犯罪定義的多樣性。她指出，根據司法部的說法，仇恨犯罪是針對某個群體或個人的實際犯罪，可能導致物理攻擊、傷害甚至死亡。她解釋，仇恨事件不一定要導致傷害或死亡，但它們可能會造成創傷和焦慮，對社區或個人造成嚴重損害。她呼籲加強資訊收集和報告，反對歧視和仇恨，這兩者通常源自無知。缺乏教育和對歧視的無知是問題的根源，呼籲人們積極教育自己和他人，以促進理解和尊重。

百慕達介紹加州的仇恨資源熱線和網絡，民眾隨時可匿名提供舉報仇恨事件的管道，並提供多種語言的支持。這個資源的存在是為了提供受害者的安全途徑，同時也強調社區的關懷。

羅布則呼籲團結，強調仇恨是一個全球性問題，不限於特定社區或國家。任何社區都不應成為攻擊的對象，並強調精神健康在仇恨犯罪中的角色。他也提到克服受害者恐懼的重要性，鼓勵他們挺身而出，並指出仇恨犯罪主要集中在少數族裔社區。不應將社區視為少數群體，而應建立一個統一的美國社區，鼓勵所有人為解決問題而團結。

塔哈也表示，仇恨和歧視通常源自於無知，強調教育和意識提高的必要性，鼓勵人們理解和尊重多元文化。她也談到媒體在報導仇恨事件時的責任，呼籲媒體不僅關注肇事者，還要關注受害者的故事，以促進理解。

最後，與會者們一致強調，無論種族、宗教、文化背景如何，所有人都應受到尊重，呼籲互相尊重，共同合作，反對仇恨和歧視。