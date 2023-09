加州領袖圓桌會：介紹社區資源 抵制仇恨歧視

多個少數族裔媒體、反仇恨相關部門,共同探討和堅決抵制種族主義和歧視議題。(記者張庭瑜/攝影)

當今美國社會,種族主義和歧視 仍然存在,並對社區造成嚴重的影響。加州 民權團體和新聞界9月27日舉辦「制止仇恨、了解資源圓桌會議」(Stop The Hate Know your Resources round table series),探討如何應對種族主義、仇恨言論和暴力事件,提高社區對這些問題的認識和意識,以及增強社區的凝聚力和互助精神。

來自不同社區的代表分享了觀點和經驗,包括加州民權廳(the Civil Rights Department)的加州反仇恨局(California vs. Hate)經理百慕達(Chantelle Bermudez)、加州民權廳社區組織(community-based organization)經理威廉斯(James Williams, Jr)、2024年聯邦參議員候選人羅布(Raji Rab)、少數族裔媒體(Ethnic Media Service)聯合主任Julian Do、阿爾巴勒斯坦回歸權聯盟(Al-Awda: The Palestine Right to Return Coalition)主席阿曼尼(Amani Barakat),以及阿拉伯裔美國公民委員會(Arab-American Civic Council)代表德巴(Rashad Al-Dabbagh)等。

會議主持人塔哈(Dahlia Taha)指出仇恨犯罪 的嚴重性。她指出,仇恨犯罪是對人類的直接攻擊,它不是來自特定社區、種族或文化,而是源自犯罪心理。民眾需要增強文化和社區之間的團結力量。仇恨犯罪的最佳定義是選擇弱者,孤立他們並攻擊他們。她強調對任何特定文化、種族或社區的歧視和攻擊的危害,並呼籲社會採取一切必要措施來制止或威懾這些犯罪。

多伊提到仇恨犯罪定義的多樣性。她指出,根據司法部的說法,仇恨犯罪是針對某個群體或個人的實際犯罪,可能導致物理攻擊、傷害甚至死亡。她解釋,仇恨事件不一定要導致傷害或死亡,但它們可能會造成創傷和焦慮,對社區或個人造成嚴重損害。她呼籲加強資訊收集和報告,反對歧視和仇恨,這兩者通常源自無知。缺乏教育和對歧視的無知是問題的根源,呼籲人們積極教育自己和他人,以促進理解和尊重。

百慕達介紹加州的仇恨資源熱線和網絡,民眾隨時可匿名提供舉報仇恨事件的管道,並提供多種語言的支持。這個資源的存在是為了提供受害者的安全途徑,同時也強調社區的關懷。

羅布則呼籲團結,強調仇恨是一個全球性問題,不限於特定社區或國家。任何社區都不應成為攻擊的對象,並強調精神健康在仇恨犯罪中的角色。他也提到克服受害者恐懼的重要性,鼓勵他們挺身而出,並指出仇恨犯罪主要集中在少數族裔社區。不應將社區視為少數群體,而應建立一個統一的美國社區,鼓勵所有人為解決問題而團結。

塔哈也表示,仇恨和歧視通常源自於無知,強調教育和意識提高的必要性,鼓勵人們理解和尊重多元文化。她也談到媒體在報導仇恨事件時的責任,呼籲媒體不僅關注肇事者,還要關注受害者的故事,以促進理解。

最後,與會者們一致強調,無論種族、宗教、文化背景如何,所有人都應受到尊重,呼籲互相尊重,共同合作,反對仇恨和歧視。