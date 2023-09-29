爾灣大公園社區10週年慶 新建案平價住宅佔15%

興建中的大公園社區第6座平價公寓Belaira（Five Point公司提供）

爾灣 市的大公園社區開發屆滿10年，是橙縣 最主要的新建住宅來源，迄今已有超過6000戶遷入定居，預計在未來十年內再興建8000戶住宅，以滿足人口增長對住房的需求。

爾灣市長康恩（Ferrah Khan）表示，大公園社區計畫興建1萬5000戶新住宅，其中15%新建住宅是可負擔的平價住宅，有鑑於平價住宅的需求超高，爾灣市議會近日將提案討論，將該市新建的平價住宅比例提高到二成，其中包括專為55歲以上居民而建的老人公寓。

大公園社區開發十年以來，已有超過6000戶遷入定居，開發商Five Point執行長Dan Hedigan在26日的10週年慶祝會上宣佈，大公園社區的第8個住宅區Luna Park及第6座平價公寓Belaira已開工，最新的平價公寓建案將給大公園社區再添144戶全新的平價住宅。

爾灣市長康恩指出，大公園社區週邊的開發將在未來7到8年內逐步完成，除了佔地500英畝的足球場、籃球場、滑冰場等運動設施之外，還有300英畝將用來興建植物園、退伍軍人紀念公園、兒童博物館 、航空博物館及橙縣音樂舞蹈學校。