北美台灣人醫師協會年會暨義診20週年慶 成果豐碩

為慶祝義診團隊的20週年,團隊的成員們聚集在一起合影留念,共同回顧了有意義的醫療援助之旅。(NATMA提供)

北美洲台灣人醫師協會(NATMA)9月23日(週六)在亞太棕櫚大酒店(Pacific Palms Resort)舉辦盛大年會暨慶祝義診20週年活動,並由南加 分會聯合主辦,全天候活動包括「台美醫療交流2G返台參訪暨醫療合作論壇」和晚宴。

白天論壇討論台美醫療合作,晚宴上有眾多嘉賓,並頒發「台灣傑出醫師社會服務獎」給立委林靜儀、「傑出年輕台美醫師獎」給許恩得醫師,以及2023年「NATMA基金會南加分會獎學金」給三位優秀第二代台美醫師子弟:周德風、黃乾彰、王思翰。壓軸演講由衛生福利部前部長/疫情前指揮官陳時中主講「Covid-19台灣防疫經驗」,同時也回顧義診20週年貢獻,吸引近500位來賓參加,展現NATMA多年努力成果。

因NATMA總會長楊熾勳在南加,因此2023年度總會年會和南加州 分會侯淑玲會長帶領理事團隊共同舉辦。晚宴華麗開場,由翁英展和蕭景紋主持。國會議員趙美心致詞,駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長伉儷、橙僑中心主任蕭蓓如、洛僑中心副主任鄭心茹、前衛生署長(衛福部)邱文達、前聖瑪利諾市長林元清等貴賓也出席。

NATMA總會長楊熾勳表示,NATMA成立於1984年,全美共有15個分會和超過1200名會員。協會宗旨是促進教育、文化和專業資訊交流,今年主題是「尋根、交流、互助.Health for all Taiwan can Help」,多年來一直致力於協助台灣在醫療專業領域取得突破。協會已經舉辦20次國際義診活動,包括今年5月由許宗邦醫師帶領宏都拉斯義診團,以及8月下旬由蔡榮聰醫師和林榮松醫師帶領烏克蘭義診團。明年,沈裕明醫師計劃前往巴拉圭義診,許忠邦醫師計劃前往貝里斯義診。楊熾勳還提到,每年5月都會組團前往日內瓦,支持台灣加入世界衛生組織(WHA),今年有58位團員參加,並且期待明年活動。今年4月,他們還成立一個「台灣委員會」,旨在推動台灣與第二代台美醫師交流合作、促進台美醫療產業合作,以及促進台美醫界聯繫,以守護台灣並實現醫療人權。

紀欽耀致辭肯定NATMA在台美社區中貢獻,不僅在醫學 方面建立聯繫並合作,促進台美醫學交流,更重要是在過去20次義診中,自力更生地前往各個邦交國家,進行國際「人道醫療外交」,並多次前往日內瓦,聲援台灣加入世界衛生組織,真正體現「良醫濟世.利國濟眾」的理念。

當晚年會也包括頒發第三屆「台灣傑出醫師社會服務獎」給立委林靜儀。這個獎項表彰她在醫療義診、婦女權益、自由人權和推動醫療政策方面的成就。