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北美台灣人醫師協會年會暨義診20週年慶 成果豐碩

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
為慶祝義診團隊的20週年，團隊的成員們聚集在一起合影留念，共同回顧了有意義的醫療援助之旅。（NATMA提供）
為慶祝義診團隊的20週年，團隊的成員們聚集在一起合影留念，共同回顧了有意義的醫療援助之旅。（NATMA提供）

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）9月23日（週六）在亞太棕櫚大酒店（Pacific Palms Resort）舉辦盛大年會暨慶祝義診20週年活動，並由南加分會聯合主辦，全天候活動包括「台美醫療交流2G返台參訪暨醫療合作論壇」和晚宴。

白天論壇討論台美醫療合作，晚宴上有眾多嘉賓，並頒發「台灣傑出醫師社會服務獎」給立委林靜儀、「傑出年輕台美醫師獎」給許恩得醫師，以及2023年「NATMA基金會南加分會獎學金」給三位優秀第二代台美醫師子弟：周德風、黃乾彰、王思翰。壓軸演講由衛生福利部前部長/疫情前指揮官陳時中主講「Covid-19台灣防疫經驗」，同時也回顧義診20週年貢獻，吸引近500位來賓參加，展現NATMA多年努力成果。

因NATMA總會長楊熾勳在南加，因此2023年度總會年會和南加州分會侯淑玲會長帶領理事團隊共同舉辦。晚宴華麗開場，由翁英展和蕭景紋主持。國會議員趙美心致詞，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長伉儷、橙僑中心主任蕭蓓如、洛僑中心副主任鄭心茹、前衛生署長（衛福部）邱文達、前聖瑪利諾市長林元清等貴賓也出席。

NATMA總會長楊熾勳表示，NATMA成立於1984年，全美共有15個分會和超過1200名會員。協會宗旨是促進教育、文化和專業資訊交流，今年主題是「尋根、交流、互助．Health for all Taiwan can Help」，多年來一直致力於協助台灣在醫療專業領域取得突破。協會已經舉辦20次國際義診活動，包括今年5月由許宗邦醫師帶領宏都拉斯義診團，以及8月下旬由蔡榮聰醫師和林榮松醫師帶領烏克蘭義診團。明年，沈裕明醫師計劃前往巴拉圭義診，許忠邦醫師計劃前往貝里斯義診。楊熾勳還提到，每年5月都會組團前往日內瓦，支持台灣加入世界衛生組織（WHA），今年有58位團員參加，並且期待明年活動。今年4月，他們還成立一個「台灣委員會」，旨在推動台灣與第二代台美醫師交流合作、促進台美醫療產業合作，以及促進台美醫界聯繫，以守護台灣並實現醫療人權。

紀欽耀致辭肯定NATMA在台美社區中貢獻，不僅在醫學方面建立聯繫並合作，促進台美醫學交流，更重要是在過去20次義診中，自力更生地前往各個邦交國家，進行國際「人道醫療外交」，並多次前往日內瓦，聲援台灣加入世界衛生組織，真正體現「良醫濟世．利國濟眾」的理念。

當晚年會也包括頒發第三屆「台灣傑出醫師社會服務獎」給立委林靜儀。這個獎項表彰她在醫療義診、婦女權益、自由人權和推動醫療政策方面的成就。

NATMA 基金會南加分會董事長/獎學金主辦人許正雄頒發獎學金，給周德風、黃乾彰、王思翰三位優秀的醫學相關科系學生，每位3000美元，會上還播放了三位獎學金得主求學過程、學經歷等影片。

台僑前往機場歡迎立委林靜儀和前衛生福利部部長陳時中來訪，並給兩人戴上了鮮花圈表達...
台僑前往機場歡迎立委林靜儀和前衛生福利部部長陳時中來訪，並給兩人戴上了鮮花圈表達敬意。（記者張庭瑜/攝影）

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