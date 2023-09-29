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園林市遛狗男槍殺遊民：他試圖攻擊我

洛杉磯訊
警察正在事發地進行調查。（KTLA）
警察正在事發地進行調查。（KTLA）

根據KTLA報導，9月28日（週四），一名男子在橙縣園林市（Garden Grove）發生的一場「爭執事件」中被槍殺，令居民感到恐懼和震驚。

下午 2:50 左右，園林市警方接到報告稱，在Katella Avenue 10000 Block 的人行道上有人躺地，警察到達時發現一名男子身上有多處槍傷。調查顯示，兩名男子發生爭執導致了該起槍擊事件。

住在附近的 Sebastian Bona，下午 3 點前聽到家門前響起槍聲。槍擊發生前不久，Bona和他的兄弟注意到一名男子坐在人行道上，看起來不正常，於是報了警。在等待警察到來時，他們看到一位遛狗、推著嬰兒車的鄰居走到這名衣衫不整的男子身邊並與他交談。

「然後我們就聽到砰砰砰的聲音」，Bona說，「我出去了，我看到那個人躺在地上，胸口有血流出來。我看到他嘴裡有血。」Bona稱，他跑到外面，發現該名遛狗男子正在打電話，並緊張地踱步。Bona說他認識這名男子，他是一個好人，經常在附近遛狗。

「他說的唯一的一句話是，他試圖攻擊我，所以我開槍打死了他，」 Bona回憶道，「這是他說的唯一的一句話。」

受害者被送往附近醫院後因傷重不治身亡。警方表示，該名男子仍留在現場並配合調查。警方隨後起獲一把槍枝。

其他居民對在他們原本安靜的社區發生槍擊事件感到震驚。住在附近的安娜·文圖拉 (Ana Ventura) 說：「這真的不可思議，我從來沒有在這裡見過這樣的事情發生，這讓我感到震驚。」

「我只是對事情的發展感到難過，」Bona說。 「我們從來沒有遇到過這樣的情況，現在突然間情況變得非常糟糕，真是令人失望。」

據警方稱，目前尚不清楚槍擊受害者是否遊民，也不清楚槍手是否持有隱藏武器許可證。 調查正在進行中。

槍擊 遊民 橙縣

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