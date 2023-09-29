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洛縣人際會最新調查：49%亞太裔曾遭歧視

記者趙健／洛杉磯市即時報導
36%的受訪者表示他們在學校受到歧視。（「Righting Wrongs」調查報告）
36%的受訪者表示他們在學校受到歧視。（「Righting Wrongs」調查報告）

洛杉磯縣人際關係委員會於9月28日舉行反仇亞季度會議，「AAPI Equity Alliance」執行總監Candice Cho在會上分享了有關亞太裔仇恨事件的最新調查結果，調查顯示，約有一半亞太裔受訪者曾遭受歧視或不公平待遇。

Cho表示，美國有2400萬亞裔人口和160萬夏威夷原住民及太平洋島民，該群體代表了超過95個國家和民族的人口，覆蓋100多種語言，是一個極其多樣化的群體，但長期以來針對亞太裔群體的調查非常有限。

調查報告「Righting Wrongs」的發佈為了解亞太裔群體的處境提供了重要參考資料。 作為該報告的主要作者，Cho指出，全國有49%的亞太裔曾經歷過歧視或不公平待遇；在疫情爆發的第一年，有20%的亞太裔人群經歷了歧視，這意味著數百萬人遭受了痛苦。

調查顯示，有67%的歧視事件表現為口頭騷擾，其中約四分之一牽涉到可能的犯罪行為，例如對受害者的財產或人身安全進行威脅。此外，仇恨事件大多發生在公共場所，包括街道、大眾運輸、商店、加油站等日常活動場所。絕大多數受訪者表示，他們遭受歧視的原因是種族或民族認同；約三分之一的受訪者表示，他們遭到性別認同歧視，還有一類歧視是針對受害者的宗教或移民身份。

Cho指出，在加州，只有15%的受訪者報告了他們的歧視經歷，而他們之中的大多數表示沒有獲得滿意的結果。那些沒有報告自己遭遇的受訪者則表示，他們認為舉報沒有任何幫助。 此外，還有一大部分受訪者表示自己不清楚尋求協助的管道，或是擔心自己或家人會受到不必要的關注。 還有一些受訪者認為舉報流程可能花費太多精力和時間，或擔心自己的移民身分受到影響。

調查顯示，在那些經歷過仇恨事件的亞太裔受訪者中，有一半感到悲傷、壓力、焦慮或憂鬱；45%的受訪者表示，遭受歧視對他們的歸屬感產生了負面影響，包括對學校、工作場所或社區的歸屬感；31%的受訪者表示受到歧視的經歷對他們的行為產生了負面改變，他們選擇換學校、換工作或改變購物習慣。

Cho指出，全國有49%的亞太裔曾遭受歧視或不公平待遇。（記者趙健/攝影）
Cho指出，全國有49%的亞太裔曾遭受歧視或不公平待遇。（記者趙健/攝影）

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