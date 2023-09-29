范士丹推禁止攻擊性武器挽救生命 洛杉磯永遠銘記

2004年聯邦參議員范士丹（右一）來到洛杉磯召開記者會，手持AK-47步槍呼籲國會延長「禁止攻擊性槍械法案」，時任洛縣警長李貝卡（左起）、洛市警長布萊頓聯袂支持。（檔案照，記者丁曙／攝影）

加州 聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）29日辭世，享耆壽90歲。洛杉磯 各界紛紛發表聲明，讚揚她從政30多年在國會立法成就重大，其中「禁止攻擊性武器法案」(Assault Weapons Ban)，有效降低了槍枝暴力，挽救了許多人生命，永遠值得人民銘記和緬懷。

1992年范士丹當選加州聯邦參議員，1994年她提出了「禁止攻擊性武器法案」，有效期十年，經時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）簽署生效。立法後，犯罪使用攻擊性武器的案件逐年下降。因為罪犯和幫派分子常用攻擊性武器犯案，例如AK-47步槍，槍殺無辜或是火併，國會禁止攻擊性槍械後，有效保護了民眾和警察的生命安全。

在該項法案於2004年9月13日有效期滿之前，范士丹來到洛杉磯召開記者會，時任洛杉磯縣警長李貝卡（Lee Baca）、洛市警長布萊頓（William Bratton）聯袂出席，共同呼籲時任總統布殊和國會繼續延長該法案，繼續禁止生產、進口和出售火力強大的攻擊性槍械，確保市民和家庭的生命安全；否則會給城市治安帶來災難，特別是青少年成為幫派槍械暴力的犧牲者。她呼籲國會兩黨合作，通過延長禁止攻擊性武器法案，如果不延長該項法案，洛杉磯和加州以及全國街頭每年將有許多犧牲者。

范士丹的呼籲得到了洛杉磯政界和警界首長的一致支持，他們敦促呼籲總統和國會頂住槍商的遊說，以公共安全為重，支持延長范士丹的禁止攻擊性槍械法案。他們說，自從該法案生效以來，使用這類攻擊性武器作案犯罪的案件下降了三分之二，這個法案不是一紙公文，而是一條保障生命的法律。

范士丹的呼籲也得到了全國民間的響應。當年5月母親節，全國百萬母親匯集首都華盛頓大遊行，要求政府終止攻擊性武器，保護社會和家庭。敦促布殊總統推動國會通過延長法案，而不是坐視他的共和黨 同僚們拖延抵制，聽命於美國步槍協會（NRA )。

然而，當年聯邦參議院共和黨占多數，范士丹提出的「延長禁止攻擊性槍械法案」未能表決通過。在以後的任期內，范士丹持續推動槍枝管制法，希望在2024年底任期結束之前，可以為防止槍枝暴力做出更多貢獻。終因國會擁槍勢力強大，最終功虧一簣，留下了永遠的遺憾。