我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

碰到這五情況 退休前不必付清房貸

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

范士丹推禁止攻擊性武器挽救生命 洛杉磯永遠銘記

記者丁曙／洛杉磯即時報導
2004年聯邦參議員范士丹（右一）來到洛杉磯召開記者會，手持AK-47步槍呼籲國會延長「禁止攻擊性槍械法案」，時任洛縣警長李貝卡（左起）、洛市警長布萊頓聯袂支持。（檔案照，記者丁曙／攝影）
2004年聯邦參議員范士丹（右一）來到洛杉磯召開記者會，手持AK-47步槍呼籲國會延長「禁止攻擊性槍械法案」，時任洛縣警長李貝卡（左起）、洛市警長布萊頓聯袂支持。（檔案照，記者丁曙／攝影）

加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）29日辭世，享耆壽90歲。洛杉磯各界紛紛發表聲明，讚揚她從政30多年在國會立法成就重大，其中「禁止攻擊性武器法案」(Assault Weapons Ban)，有效降低了槍枝暴力，挽救了許多人生命，永遠值得人民銘記和緬懷。

1992年范士丹當選加州聯邦參議員，1994年她提出了「禁止攻擊性武器法案」，有效期十年，經時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）簽署生效。立法後，犯罪使用攻擊性武器的案件逐年下降。因為罪犯和幫派分子常用攻擊性武器犯案，例如AK-47步槍，槍殺無辜或是火併，國會禁止攻擊性槍械後，有效保護了民眾和警察的生命安全。

在該項法案於2004年9月13日有效期滿之前，范士丹來到洛杉磯召開記者會，時任洛杉磯縣警長李貝卡（Lee Baca）、洛市警長布萊頓（William Bratton）聯袂出席，共同呼籲時任總統布殊和國會繼續延長該法案，繼續禁止生產、進口和出售火力強大的攻擊性槍械，確保市民和家庭的生命安全；否則會給城市治安帶來災難，特別是青少年成為幫派槍械暴力的犧牲者。她呼籲國會兩黨合作，通過延長禁止攻擊性武器法案，如果不延長該項法案，洛杉磯和加州以及全國街頭每年將有許多犧牲者。

范士丹的呼籲得到了洛杉磯政界和警界首長的一致支持，他們敦促呼籲總統和國會頂住槍商的遊說，以公共安全為重，支持延長范士丹的禁止攻擊性槍械法案。他們說，自從該法案生效以來，使用這類攻擊性武器作案犯罪的案件下降了三分之二，這個法案不是一紙公文，而是一條保障生命的法律。

范士丹的呼籲也得到了全國民間的響應。當年5月母親節，全國百萬母親匯集首都華盛頓大遊行，要求政府終止攻擊性武器，保護社會和家庭。敦促布殊總統推動國會通過延長法案，而不是坐視他的共和黨同僚們拖延抵制，聽命於美國步槍協會（NRA )。　

然而，當年聯邦參議院共和黨占多數，范士丹提出的「延長禁止攻擊性槍械法案」未能表決通過。在以後的任期內，范士丹持續推動槍枝管制法，希望在2024年底任期結束之前，可以為防止槍枝暴力做出更多貢獻。終因國會擁槍勢力強大，最終功虧一簣，留下了永遠的遺憾。

洛杉磯 加州 共和黨

上一則

涉預收租屋押金詐20多萬 華女被捕

下一則

洛縣人際會最新調查：49%亞太裔曾遭歧視

延伸閱讀

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲
紐約市議會通過法案 執法員開罰單須出示工作證

紐約市議會通過法案 執法員開罰單須出示工作證
加州新法 保護寄墮胎藥到外州的醫師、藥劑師免挨告

加州新法 保護寄墮胎藥到外州的醫師、藥劑師免挨告
參議員的家務事

參議員的家務事
洛城新語／參議員的家務事

洛城新語／參議員的家務事
聯邦參議員范士丹丈夫遺產訴訟 法官下令調解

聯邦參議員范士丹丈夫遺產訴訟 法官下令調解

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33
許家屯在南加奇諾岡市的故居入門處。（記者啟鉻／攝影）

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

2023-09-24 02:20
西雅圖的一名白人警察因種族歧視華裔鄰居于9月22日被停職。(西雅圖警局推特)

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

2023-09-25 16:07

超人氣

更多 >
領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」
郭晶晶婚姻出現小三？霍啟剛被問「女朋友很厲害」急變臉

郭晶晶婚姻出現小三？霍啟剛被問「女朋友很厲害」急變臉
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了
暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備