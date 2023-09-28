核桃市議員伍立倫回應: 言論自由 市民評斷

核桃市議員伍立倫。（本報檔案照）

核桃學區 「家長捐款孩子午餐免排隊」風波捲入核桃市議會，部分華裔 家長27日晚出席核桃市議會例會，抨擊華裔市議員伍立倫向媒體散播不當言論，歪曲他們追求特權。對此，伍立倫28日接受本報採訪指出，他表達個人意見是言論自由，事實上學區已經停掉了該項捐款計劃；他不道歉更不會辭職，是非讓市民來評斷。

伍立倫指出，少數人提出的「家長捐款孩子午餐免排隊」倡議，在學區和核桃市沒有得到主流民意支持，核桃市大約70-80%的民眾不支持。因為爭議性大，現在學區已經停掉了該捐款項目。

伍立倫認為，少數家長來到市議會陳情，表達意見屬於言論自由，他表示尊重。同樣，他之前向媒體表示不贊成的意見，也是言論自由，大家各自表達立場。但是，不要因為意見分歧就來吵鬧，攻擊別人，要求道歉甚至下台，這是沒有道理的。民選官員為市民服務，對於學區政策當然也有自己的觀點。如果因為意見不同，就要求別人下台，今後，還有誰願意站出來為民服務？

伍立倫進一步指出，會前他已收到了居民發來的短信，有人寫到，「核桃市議會有大戲登場，想不想來看？」「他們不願意消息走漏，所以是私下聯絡。請你明天就6:45pm就到核桃市議會，有好戲登場！」顯然，該起事件是有預謀策劃的。

他最後表示，該起事件給主流社會留下了負面影響，華人社區不團結，善於內鬥。另一方面，他也接到了很多朋友和市民的電話，對他表示理解，支持他堅持正確的意見。因此，他希望未來大家可以各自表述意見，即使不能最得致，也可以做到彼此尊重。