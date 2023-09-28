蒙市下個五年防災害計劃書徵詢民意
蒙特利公園市（Monterey Park）地方防災害計劃書 (LHMP)，將在2023年10月9日之前開放公眾審查和評論，蒙市消防局表示，防災害計劃書每五年更新一次，希望市民能對此提供建議和意見。
地方防災害計劃根據 2000年聯邦減災法案制定，該法案要求州和地方政府制定減災計劃，記錄其減災計劃流程，並確定災害、潛在損失、減災需求、目標和策略。減災計畫 (LHMP) 是蒙市有效管理和減少與各種災害相關的風險的重要工具，該計劃的制定對當地社區非常重要。
首先，LHMP能夠使社區能夠識別包括地震、野火、山崩等在內的災害風險，評估其潛在影響，並制定減輕或最小化其影響的策略。透過實施緩解措施，城市可以增強其抵禦能力，並最大限度地減少災難的影響來減少生命和財產損失。制定批准的計劃能夠讓社區有資格在災後獲得財政援助，這些資金可用於修復基礎設施、支持緊急應變工作以及實施減災項目，減少當地政府造成財政負擔。
此外，包括加州在內的許多司法管轄區要求地方政府制定 LHMP，才有資格獲得某些與災害相關的資金和援助。 這意味著擁有經批准的 LHMP 不僅是最佳實踐，而且是獲取有助於災難復原和備災資源的法律要求。LHMP不僅涉及緊急的災難應變，還涉及減災的長期規劃。 透過分析趨勢並考慮未來災害的潛在影響，蒙市可以就土地使用、開發、基礎設施改善以及其他可能影響社區整體脆弱性的因素做出反應。
最終，LHMP 的主要目標是加強公共安全。透過識別風險並制定應對策略，該計劃有助於保護居民、財產和關鍵基礎設施。有效的減災措施可以顯著減少災害的影響，並最大限度地減少這些事件的經濟和社會後果。
居民可以透過造訪 www.montereypark.ca.gov/LHMP 或掃描二維碼在線查看該計劃。 此外，居民還可以前往消防局櫃檯或蒙市市立圖書館查看紙質版減災計畫書。
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