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「美國偶像」全美巡演 首站亞凱迪亞演藝中心

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
「美國偶像」明星Ruben和Clay 9月23日在亞市表演藝術中心演出。（主辦方提供）
「美國偶像」明星Ruben和Clay 9月23日在亞市表演藝術中心演出。（主辦方提供）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）的居民，9月23日迎来沸腾周末夜晚，「美國偶像」（American Idol）明星Ruben Studdard和Clay Aiken在亞市表演藝術中心（Arcadia Performing Arts Center）演出，吸引不少華人捧場。

20年前Ruben和Clay在選秀节目「美國偶像」脱颖而出，成为家喻戶曉的歌手，拥有12張音乐專輯，全球銷售超過800萬張，舉辦過14次全美巡演以及榮獲眾多知名音樂獎項。為慶祝参加「美國偶像」20周年，Ruben和Clay巡迴演唱，第一站就是亞市高中表演藝術中心，這也是疫情以來，亞凱迪亞表演藝術基金會 (APAF)首次在該中心籌辦大型現場表演。

演唱會氣氛熱鬧，聖蓋博谷許多華人居民捧場，大家跟隨兩位明星一起哼唱熟悉的經典歌曲，長達兩個多小時的演出，唱歌伴隨脫口秀表演，觀眾不時捧腹大笑。 APAF總裁Gary Kovacic表示，演唱會涵蓋60年代至90年代的經典歌曲，每代人都能在其中找到樂趣。 APAF主席Jim Romo說，能夠回歸現場表演，為社區提供世界一流的娛樂節目，令人興奮。

亞市學區總監David Vannasdall認為，這個夜晚精彩絕倫，亞市學生能在這裡找到與明星交流的橋樑，更多學生能有機會實現藝術夢想。華裔學生Claire興奮地說，能在學校舞台上看到明星演唱，感覺很驕傲，因為這裡也是她的舞台。

這座投資2000萬元的現代化表演藝術中心座落在亞市高中校園內，總面積4萬平方呎，配備專業的舞檯燈光音響系統，是當地居民共同的藝術家園。 APAF負責維護管理這座藝術中心的運作，基金會華裔理事Angela Hui表示，「美國偶像」明星巡演選擇這個舞台作為第一站，原因之一是亞市高中擁有如此專業的表演藝術中心。

自2012年6月成立至今，APAF致力於為學生提供藝術教學實踐服務，豐富當地社區文化生活；同時該基金會也為嶄露頭角的學生提供獎學金，激勵年輕藝術家的創造力，也為教育工作者提供助學金。

投資2000萬元的亞市高中表演藝術中心，配備專業舞台燈光音響系統。（記者邵敏／攝...
投資2000萬元的亞市高中表演藝術中心，配備專業舞台燈光音響系統。（記者邵敏／攝影）
Ruben和Clay超過两小時的現場演唱，伴随着脱口秀表演。（記者邵敏／攝影）
Ruben和Clay超過两小時的現場演唱，伴随着脱口秀表演。（記者邵敏／攝影）
Ruben和Clay巡迴演唱，第一站選擇亞市表演藝術中心。（記者邵敏／攝影）
Ruben和Clay巡迴演唱，第一站選擇亞市表演藝術中心。（記者邵敏／攝影）

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