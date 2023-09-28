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南加核桃學區家長捐款買特權風波席捲市議會

本報記者/洛杉磯即時報導
家長們在台前擺放了告示牌，還有學生的書包和鞋子，以象徵學生權益被剝奪。（本報記者/攝影）
家長們在台前擺放了告示牌，還有學生的書包和鞋子，以象徵學生權益被剝奪。（本報記者/攝影）

近期，核桃學區部分華裔家長倡議「家長捐款孩子午餐免排隊」引起的風波捲入核桃市議會。9月27日（週三）晚一群核桃高中華裔家長出席核桃市議會例會，澄清近期社區流傳的不實言論，抨擊華裔市議員伍立倫向媒體散播「特權論」，並強烈要求他道歉，但伍議員當晚沒有回應。

在當晚的核桃市議會例會上，一群華裔家長提前抵達現場，手持抗議標語表達不滿。首位家長代表說，自己的女兒在核桃學區完成了小學和國中，現在高中就讀。但近期伍立倫議員對媒體發表的一些言論，聲稱那些倡議捐款免排隊的家長是特殊利益團體，追求特權。因此，她認為伍立倫議員並不真正理解學區預算運作的方式。

這位家長解釋，學區資金有限，尤其是作為一個Title I學區，並未從州政府獲得足夠的教育經費。因此，家長的捐款對於支持學生俱樂部等活動至關重要。她強調伍議員的言論可能讓家長害怕捐款，並影響學區的募款。她要求伍議員對自己的言論負責。她問到，是否有內對家長的捐款倡議進行過調查，是否了解家長們的善意捐款的目的。

另一位家長代表也表示，核桃高中華裔家長會的午餐免排隊謀特權的說法引發爭議，但大眾需要更深入地解情況。但在伍立倫的帶領下，讓這個爭議被誇大和扭曲，也引起華人社區的誤解。

她解釋，這種午餐免排隊的獎勵措施在加州的公立學區很常見，旨在鼓勵家長積極捐款，改善學校教育環境。這些措施是合法的，捐款用於學校的發展，而不是特權。核桃學區多所學校的家長會多年來都實施這一措施，並不是華裔家長會的獨創。

然而，伍立倫卻忽視這些事實，並且誤導輿論，引起族裔矛盾和社區分歧。他的言論在社區造成負面影響，損害了華裔家長會和學區的聲譽。他的言行令人質疑是否適合繼續擔任公職？

這位家長代表最後希望大眾不要被那些扭曲事實的人所誤導。作為民選官員，伍立倫有責任提供事實準確的信息，而不是操弄情緒和引起社區不安，需要客觀地看待這個問題，維護和諧的社區關係。

到會的大多數家長未能上台發言，但他們在座位上高舉標語，對指責他們謀特權的說法表示不滿。在兩名家長代表在台前發言時間，台下的家長們都熱情鼓掌，加油打氣。議會結束後，這些家長高舉抗議標語，吸引不少市民的關注，也有人前來詢問和拍照。

面對華人家長的指責和抗議，伍立倫市議員臉色凝重，但沒有發言回應，在會議結束後就匆匆離開。

在華人家長代表發言期間，伍立倫市議員(右)臉色凝重。（本報記者/攝影）
在華人家長代表發言期間，伍立倫市議員(右)臉色凝重。（本報記者/攝影）
一群家長站在市議會講台前手持告示牌，指責伍立倫議員散播不實流言。（本報記者/攝影...
一群家長站在市議會講台前手持告示牌，指責伍立倫議員散播不實流言。（本報記者/攝影）

學區 核桃 華裔

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