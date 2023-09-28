爾灣女購物返家被跟蹤 2賊闖空門竊財20萬

兩名入室盜竊歹徒。（爾灣市警方提供）

南加 橙縣爾灣 市（Irvine）警方27日呼籲公眾協尋二名入室盜竊嫌犯。據稱兩名歹徒跟蹤女性屋主購物返回，再闖空門盜取價值超過20萬元財物。警方提醒民眾，多觀察周遭環境，留意可疑人和可疑車輛。

據警方資訊，案件發生在9月10日。一名女子從位於柯斯塔梅莎市（Costa Mesa）南海岸購物廣場（South Coast Plaza)購買貴重物品後，駕車返家時遭二名歹徒一路尾隨。就在女子當日再次離家後，兩名歹徒趁機闖空門入室盜竊。盜取價值超過20萬元財物。

警方提供視頻截圖顯示，兩名嫌犯分別駕駛一輛白色MazdaCX9車，和一輛銀色MazdaCX-5 車。警方還提供了嫌犯截圖圖片，希望有知情者提供線索，將歹徒儘快繩之以法。

爾灣市警局警官奧德普（Kyle Oldoerp）表示，提醒人們時刻注意了解周遭環境。如果一旦發現有同樣三輛車，或者相同車輛一直在尾隨，那就很可疑。這時要做一些反監控措施，比如去一個行人車輛較少的地區，或者一條有住宅的街路，也許不是你家附近，但這條街一定很少有人。可是那輛可疑車還是一直跟隨，這就意謂著你在返家時被人跟蹤了。