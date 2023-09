星光熠熠籌款會 州參議員候選人饒穎凡登台獻唱

加州參議員候選人饒穎凡(右四)和表演嘉賓們合影。(記者朱敏梓/攝影)

自今年4月宣佈參選加州 第25區參議員以來,蒙特利公園市 議員饒影凡 (Yvonne Yiu)緊鑼密鼓展開競選活動,招募義工、舉辦籌款會,凝聚支持力量。在中秋佳節來臨之際,饒影凡於9月27日在羅斯密市888海珍大酒樓舉辦「星光熠熠演唱會」籌款晚宴,來自僑界商界的好友近300人到場支持。

饒影凡之「星光熠熠演唱會」籌款會,匯聚了洛杉磯影視藝人,包括好萊塢演員張宇基、歌星仇雲峰、港姐林穎嫺、電視電台主持莫少康、樂隊Lost n Found Band 等。饒影凡表示,平常的選舉籌款會,都是政商界代表上台致詞,氣氛相當嚴肅。但是在一個人月團圓歡樂中秋的日子裡,她構思用演唱會形式舉辦籌款會,讓大家一起歡度節日,也為她的籌款活動添新意,可說是兩全其美。

經過數月以來的努力,加上這場音樂籌款會募款約5萬元,饒影凡目前手上的競選經費接近一百萬元,遙遙領先其他潛在的競選對手。饒影凡表示,她衷心感謝所有出錢出力支持她的朋友,以及華文媒體廣泛地報導她的訊息,增加選民對她的信任與支持,成為她競選力量的最大後盾。

在音樂籌款宴期間,在台下支持者的掌聲中,饒影凡登場獻唱,分別演繹了Celine Dion的《My Heart Will Go On》、葉倩文的《瀟灑走一回》、張學友的《藍雨》、懷舊英文歌《Can't Take My Eyes off You》等經典金曲, 歌星仇雲峰、藝人張宇基、電視電台主持莫少康等紛紛上台獻唱,並與饒影凡合唱《Dancing Queen》、樂隊Lost n Found Band助興,全場洋溢著節日歡樂。