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星光熠熠籌款會 州參議員候選人饒穎凡登台獻唱

記者朱敏梓／羅斯密市即時報導
加州參議員候選人饒穎凡（右四）和表演嘉賓們合影。（記者朱敏梓/攝影）
加州參議員候選人饒穎凡（右四）和表演嘉賓們合影。（記者朱敏梓/攝影）

自今年４月宣佈參選加州第25區參議員以來，蒙特利公園市議員饒影凡 （Yvonne Yiu）緊鑼密鼓展開競選活動，招募義工、舉辦籌款會，凝聚支持力量。在中秋佳節來臨之際，饒影凡於9月27日在羅斯密市888海珍大酒樓舉辦「星光熠熠演唱會」籌款晚宴，來自僑界商界的好友近300人到場支持。

饒影凡之「星光熠熠演唱會」籌款會，匯聚了洛杉磯影視藝人，包括好萊塢演員張宇基、歌星仇雲峰、港姐林穎嫺、電視電台主持莫少康、樂隊Lost n Found Band 等。饒影凡表示，平常的選舉籌款會，都是政商界代表上台致詞，氣氛相當嚴肅。但是在一個人月團圓歡樂中秋的日子裡，她構思用演唱會形式舉辦籌款會，讓大家一起歡度節日，也為她的籌款活動添新意，可說是兩全其美。

經過數月以來的努力，加上這場音樂籌款會募款約5萬元，饒影凡目前手上的競選經費接近一百萬元，遙遙領先其他潛在的競選對手。饒影凡表示，她衷心感謝所有出錢出力支持她的朋友，以及華文媒體廣泛地報導她的訊息，增加選民對她的信任與支持，成為她競選力量的最大後盾。

在音樂籌款宴期間，在台下支持者的掌聲中，饒影凡登場獻唱，分別演繹了Celine Dion的《My Heart Will Go On》、葉倩文的《瀟灑走一回》、張學友的《藍雨》、懷舊英文歌《Can't Take My Eyes off You》等經典金曲， 歌星仇雲峰、藝人張宇基、電視電台主持莫少康等紛紛上台獻唱，並與饒影凡合唱《Dancing Queen》、樂隊Lost n Found Band助興，全場洋溢著節日歡樂。

饒影凡競選的加州參議會第25選區，擁有眾多華人居住的城市，包括阿罕布拉 (Alhambra)、亞凱迪亞 (Arcadia)、克萊蒙 (Claremont)、格倫岱 (Glendale)、格倫多納 (Glendora)、拉肯亞達 (La Canada Flintridge)、蒙羅維亞 (Monrovia) 、蒙特利公園 (Monterey Park)、帕薩迪納 (Pasadena) 、羅斯密 (Rosemead)、聖蓋博 (San Gabriel)、聖瑪利諾 (San Marino)、西拉瑪德瑞 (Sierra Madre)、南帕薩迪納 (South Pasadena)、天普市 (Temple City)、庫卡蒙加牧場市(Rancho Cucamonga)、及Upland。第25選區的選民登記情況為民主黨46%、共和黨22%和無黨派選民26% ，從族裔來看，白人佔50%、亞裔佔26%、西裔21%。

饒穎凡的丈夫楊懷週博士登台表演。（記者朱敏梓/攝影）
饒穎凡的丈夫楊懷週博士登台表演。（記者朱敏梓/攝影）
饒穎凡深情演唱《My Heart Will Go On》。（記者朱敏梓/攝影）
饒穎凡深情演唱《My Heart Will Go On》。（記者朱敏梓/攝影）

蒙特利公園市 加州 亞凱迪亞

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