汽車發動機起火風險 現代和kia召回近340萬輛

現代汽車和起亞汽車宣布召回340萬輛汽車，因防鎖死煞車控制模組缺陷可能引發發動機艙火災，車主需將車停室外。（abc7截圖）

美國汽車製造商現代（Hyundai ）汽車和起亞（Kia ）汽車9月27日（周三）宣布召回近 340 萬輛汽車，包括多款轎車和 SUV 車型，因為存在發動機起火風險。此召回與防鎖死煞車控制模組洩漏液體有關，可能導致電氣短路，可能在車輛停車或行駛時引發火災。

車主被建議將車停在室外，直到經銷商免費更換防鎖死煞車保險 絲。雖然已有火災報告，但尚無碰撞或傷亡事件。汽車安全中心質疑為何問題未被根本解決，並關注通知延遲。車主可透過國家公路交通安全管理局網站檢查是否受影響。這也是自 2015 年以來，現代和起亞汽車面臨的火災問題之一。

此次召回包括 2010 年至 2019 年的多款轎車和 SUV 車型，其中包括現代的 Santa Fe SUV 和起亞的 Sorrento SUV。汽車製造商建議車主將車停在室外並遠離建築物，直到維修完成。經銷商將免費為車主更換防鎖死煞車保險絲。起亞將於 11 月 14 日開始向車主發送通知信，而現代汽車的通知日期為 11 月 21 日。

現代汽車報告稱，在美國受影響的車輛中，已發生 21 起火災，還有 22 起「熱事故」（thermal incidents），包括冒煙、零件燃燒和熔化。起亞則報告 10 起火災和熔化事故。

儘管目前尚未有碰撞或傷亡事件的報告，但現代汽車在聲明中強調，此次召回是為確保客戶的安全。根據公司聲明，防鎖死煞車馬達軸中的 O 形環隨著時間的推移會失去密封強度，從而導致液體洩漏。新的保險絲將限制煞車模組的工作電流，以減少風險。起亞則表示，電氣短路可能導致引擎室火災，但短路的確切原因尚不清楚，並且未報告任何撞車或傷害事件。

汽車安全中心（Center for Auto Safety）執行長布魯克斯（Michael Brooks）質疑，為何汽車製造商未解決洩漏問題，以及為何通知車主的時間如此之長。布魯克斯表示，只是更換保險絲不會解決根本的設計問題，因為煞車油仍然可能洩漏，可能導致不安全。他提出，應該優先解決洩漏問題。此外，布魯克斯也質疑為什麼國家公路交通安全管理局只允許更換保險絲，並希望車主能夠即刻獲得警告，避免將汽車停放在車庫內以防火災。

此外，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）也於27日（周三）發表聲明，警告車主將車輛停放在室外，直到維修完成。

車主可以造訪 www.nhtsa.gov/recalls 並輸入 17 位數字的車輛識別碼，以查看其車輛是否受到影響。