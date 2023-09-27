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第135屆玫瑰公主團 兩亞裔晋級28人決賽圈

編譯侯乃云 / 即時報導
入選第135屆玫瑰公主決賽的28位佳麗。(tournamentofroses官網)
入選第135屆玫瑰公主決賽的28位佳麗。(tournamentofroses官網)

在第135屆玫瑰花車遊行之前，巴沙迪那玫瑰遊行組委會宣布2024年「玫瑰公主團隊」28位決賽選手名單，其中有華裔少女Phoebe Ho、越南裔少女Elizabeth Trinh兩位亞裔

Phoebe Ho是南巴沙迪那高中（South Pasadena High School）12年級生，Elizabeth Trinh是Mayfield 高中12年級生，今年入圍決賽的亞裔不多，她倆將同其她26位決賽者一起，競爭玫瑰公主團的七個席位。

在最後一輪面試之前，進入2024 年玫瑰皇室的 28 名決賽選手在玫瑰宮大廳前的台階上合影留念。她們來自巴沙迪那地區 15 所學校，通過了前幾輪面試過程，最後，其中 7 名決賽入圍者將於10月2日在玫瑰宮南院揭曉，被提名第135屆玫瑰公主，而第105屆玫瑰皇后則於10月27日加冕。每位公主將獲得 7500 美元學術獎學金，並參加近100場社區和媒體活動，擔任玫瑰宮、巴沙迪那社區以及大洛杉磯地區的親善大使。

玫瑰皇后和公主團隊的成員根據多項標準進行選擇，包括學術成就、社區和學校參與、公開演講能力和青年領導力，玫瑰公主們還將參加公共演講和演示能力、增強自信心並提高禮儀技能的個人發展計劃，她們有機會積極參與社區、做出積極貢獻。公主成員將成為致力於實踐志願服務組織的一部分，回饋當地社區，培養公開演講技巧並增強自信心。

2024 年 1 月 1 日（星期一），本屆玫瑰皇家成員將登上宮廷花車，沿著科羅拉多大道遊行，參加 Honda 贊助的第 135 屆玫瑰花車遊行，並參加第 110 屆玫瑰碗足球比賽開球儀式。

亞裔 入圍 面試

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