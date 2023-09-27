慶雙十南加高球賽開打 一桿進洞獎瑪莎拉蒂跑車

國慶盃高爾夫球邀請賽開球儀式，(左起)張正育副處長、袁健生大使伉儷、葉俊麟會長、紀欽耀處長、輔導會長陳玲華、洛僑中心主任陳敏永、前會長汪蔚興。（南加州中華民國高爾夫球聯合會提供）

南加州中華民國 高爾夫球聯合會主辦的第27屆國慶盃高爾夫球邀請賽9月25日（周一）在惠提爾市（Whittier）友誼山莊高爾夫球俱樂部（Friendly Hills Country Club）開打，今年的「一桿進洞獎」首度升級，奖品包括最新款式的瑪莎拉蒂跑車，吸引了逾百位高爾夫球友奮力一搏。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長讚揚高球賽不僅促進了球友之間的友誼，也凝聚了僑胞的心，體現了強身健體及僑社團結的多重價值，共同慶祝中華民國雙十佳節。

當天，每輛電動高爾夫球車上都飄揚著中華民國和美國國旗，50多輛球車一字排開，氣勢壯觀。開球儀式結束後，球車緩緩進入球場，展開了一場精彩的高爾夫球賽。

加州中華民國高爾夫球聯合會葉俊麟會長指出，南加 州高爾夫球水平高，自己曾是歷屆「最高桿」會長，也非常高興能夠再度參加這次球賽，享受美麗的球場風光和秋涼天氣。他指出，今年的「一桿進洞獎」經過了新世紀寶馬董事長林子序的加持，升級獎品為最新型的瑪莎拉蒂跑車和BMW的I5電動車，相信會激勵所有參賽球友的競爭慾望。此外，比賽中還有華航和長榮提供的商務艙來回機票等獎品，晚宴上也有抽獎環節。最後，葉俊麟感謝大家用高爾夫球賽來慶祝中華民國生日快樂，呼籲繼續支持和愛護台灣。

紀欽耀提到，南加州一年四季陽光普照，堪稱高爾夫球運動的天堂，因此他特別私下由夫人陪同練習，並首次參加了「國慶盃」的開球儀式。他謙稱自己球技平平，但強調精神可嘉，並表示一定會堅持到底，以球會友。此次除紀欽耀處長外，還有張正育副處長和趙子懿領事參賽。

曾任駐美代表的袁健生大使也應邀致辭，他提到，27年前他在南加州任內發現，當地高爾夫球比賽並未使用「中華民國」的名稱，於是他邀集了邱垂煌一馬當先成立了「南加州中華民國高爾夫球聯合會」。如今，已經舉辦了第27屆國慶盃，而袁健生也已年屆81，依然能夠和大家一同參加高爾夫球賽事，慶祝中華民國國慶。

創會會長邱垂煌回顧了當初聽取袁大使建議的經過，他隨即召集了當地22個社團的球友，創立了「南加州中華民國高爾夫球聯合會」。每年固定舉辦的「經文盃」和「國慶盃」賽事。在歷屆會長的精心經營下，不斷發展壯大，讓僑民們能夠在國慶之際既健身又交友。他提到，一桿進洞獎迄今無人獲得，但今年希望球友們能夠創下紀錄，直接把瑪莎拉蒂跑車開回家。